«Коммерсантъ»: стоимость логистики из Китая и Турции выросла в 2-3 раза
Цены на услуги логистики электроники и бытовой техники из Китая и Турции в Россию выросли почти в два раза по сравнению с февралем, об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на российских дистрибуторов. При этом стоимость авиаперевозок увеличилась втрое.
Уточняется, что такой рост цен на перевозки связан с тем, что Китай сократил планы отправки поездов в Россию, в связи с чем спрос и цены увеличились, сообщил менеджер по логистике компании diHouse (входит в группу «Ланит») Дмитрий Денисенко. Он добавил, что впервые стоимость доставки контейнеров из Китая сильно выросла осенью 2020 г. на фоне пандемии, тогда стоимость за один контейнер держалась на уровне $10 000–12 000, а до отметки в $6000-8000 она снизилась только в марте этого года из-за изменений курса валют.
В компании Merlion отметили, что сейчас доставить контейнер морем в Россию стоит около $11 500, в то время как до 2020 г. — около $3000-4000. Что касается авиаперевозок, то с конца марта их стоимость увеличилась втрое из-за небольшого количества прямых рейсов из Китая, рассказали в diHouse. Аналогичная ситуация складывается и с поставками из Турции.
«Из-за прекращения деятельности в РФ ряда логистических компаний число провайдеров таких [логистических] услуг сильно сократилось. Те, кто остался, поднимают цены, можно сказать, что образовалась некая квазимонополия»,— сообщил глава российского представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group (входит в китайскую Haier group) Глеб Мишин. В частности, доставку в черноморские российские порты прекратили большинство иностранных морских линий за исключением турецких логистических компаний, добавил руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша.
При этом ритейлеры пока не наблюдают роста закупочных цен, но не исключают, что в итоге рост стоимости поставок может отразиться на конечной цене товаров. «Продавцы сделают выбор в пользу наличия товара, а не его цены. Но точный прогноз, на сколько поднимется цена на технику, дать сложно, на это влияют логистика, сезонность спроса, дефицит и многие другие факторы», — считает источники газеты на рынке электроники.
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