«Коммерсантъ»: стоимость логистики из Китая и Турции выросла в 2-3 раза

Уточняется, что такой рост цен на перевозки связан с тем, что Китай сократил планы отправки поездов в Россию, в связи с чем спрос и цены увеличились, сообщил менеджер по логистике компании diHouse (входит в группу «Ланит») Дмитрий Денисенко. Он добавил, что впервые стоимость доставки контейнеров из Китая сильно выросла осенью 2020 г. на фоне пандемии, тогда стоимость за один контейнер держалась на уровне $10 000–12 000, а до отметки в $6000-8000 она снизилась только в марте этого года из-за изменений курса валют.