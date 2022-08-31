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Бизнес

28 эстонских компаний попросили освободить их от введенных против России санкций ЕС

Ведомости

Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало список из 28 компаний, которые попросили разрешить им продолжить вести бизнес с Россией в нефтяной сфере. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Среди компаний, которые попросили об исключении, оказались трейдер Trafigura и эстонская государственная железнодорожная компания Operail. Также в списке значатся Flexoil OÜ, Marine Energy Solutions OÜ, GazTrans Eesti OÜ, Baltia Trading Company OÜ и др.

Министр подчеркнул, что публикация списка не нарушает коммерческую тайну, поскольку название компании и факт ходатайства не могут рассматриваться как коммерческая тайна.

«Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией», — заявил Рейнсалу.

Также глава МИД напомнил, что ранее Эстония внесла предложения по восьмому пакету санкций против России. По словам Рейнсалу, речь идет о новых ограничениях в сферах энергетики, торговли. Кроме того, санкции коснутся системы SWIFT, а также некоторых физических лиц и компаний.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против страны. В начале июня страны ЕС приняли шестой пакет санкций, в который в том числе вошло эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. В июле был утвержден седьмой пакет санкций, который включает эмбарго на российское золото и ювелирные украшения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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