28 эстонских компаний попросили освободить их от введенных против России санкций ЕС

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против страны. В начале июня страны ЕС приняли шестой пакет санкций, в который в том числе вошло эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. В июле был утвержден седьмой пакет санкций, который включает эмбарго на российское золото и ювелирные украшения.