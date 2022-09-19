Немецкие операторы подали заявки на возобновление поставок по «Северному потоку»

В начале сентября «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября, как предполагалось. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью. На этой новости цены на газ пошли резко вверх. Сегодня стоимость ближайшего, октябрьского, фьючерса опустилась ниже $1800 на новостях о досрочном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе — сейчас их средний уровень превышает 85%.