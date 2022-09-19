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Немецкие операторы подали заявки на возобновление поставок по «Северному потоку»

Ведомости

Немецкие операторы газопроводов Opal и Nel подали заявки на возобновление поставок энергоресурсов по российскому трубопроводу «Северный поток», об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные немецких газопроводных систем, соединяющих «Северный поток» с конечными потребителями.

Уточняется, что заявки были поданы впервые со 2 сентября, когда «Северный поток» приостановил работу из-за обнаруженной на единственной работающей газоперекачивающей турбине неисправности. На сайте российского оператора «Северного потока» заявки не отображаются. Эти заявки представляют собой запросы на поставку газа и не свидетельствует о том, что поставки возобновились, отмечает агентство.

По данным на 19 сентября, покупатели оставили заявки на 3 652 554 кВт/ч в период с 8:00 до 9:00 по среднеевропейскому времени для поставки в газопровод OPAL на востоке Германии, пишет Reuters. На тот же период были оставлены заявки на 14 291 845 кВт/ч для поставки в газопровод NEL.

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В начале сентября «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября, как предполагалось. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью. На этой новости цены на газ пошли резко вверх. Сегодня стоимость ближайшего, октябрьского, фьючерса опустилась ниже $1800 на новостях о досрочном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе — сейчас их средний уровень превышает 85%.

При этом сегодня в Германии исключили возможность запуска «Северного потока — 2» в связи с утратой доверия к России, об этом сообщил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль. По его мнению, немецко-российское партнерство в области энергетики также больше невозможно.

Такими словами политик прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который, отвечая в пятницу, 16 сентября, на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, сообщил о возможности европейских стран снять санкции с «Северного потока — 2». «В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2", 55 млрд куб. м по году — только кнопку нажать, и все пошло», — сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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