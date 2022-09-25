Три компании проявили интерес к покупке курорта «Архыз»
Покупкой курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии интересуются «Красная поляна», «Синара» и АФК «Система», сообщил ТАСС гендиректор АО «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев.
«Мы ожидаем, что уже в третьей декаде октября у нас будет объявлен конкурс [по выбору инвестора]», — сказал Тимижев.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее сообщил, что выбор инвестора, который будет развивать курорт «Архыз», планируется завершить до конца 2022 г., отмечает агентство.
«Архыз» — флагманский курорт АО «Кавказ.РФ» и стартовая площадка Северо-Кавказского туристического кластера. На территории особой экономической зоны, по данным ТАСС, зарегистрировано 36 резидентов. Объем частных инвестиций может составить 13,5 млрд руб.
Представитель федерального туроператора «Интурист» ранее отмечал, что до недавнего момента «Архыз» был популярен прежде всего у жителей соседних регионов, их доля составляла до 80%. Глава республики Рашид Темрезов говорил, что в 2019 г. приезжали туристы из Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области, субъектов КФО, затем Москва и область вошли в тройку регионов.
Ранее между властями Карачаево-Черкесской Республики, президентом группы «Синара» и гендиректором «Курортов Северного Кавказа» было подписано соглашение о намерениях по развитию туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории всесезонного курорта «Архыз».