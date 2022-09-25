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Три компании проявили интерес к покупке курорта «Архыз»

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Покупкой курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии интересуются «Красная поляна», «Синара» и АФК «Система», сообщил ТАСС гендиректор АО «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев.

«Мы ожидаем, что уже в третьей декаде октября у нас будет объявлен конкурс [по выбору инвестора]», — сказал Тимижев.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее сообщил, что выбор инвестора, который будет развивать курорт «Архыз», планируется завершить до конца 2022 г., отмечает агентство.

«Архыз» — флагманский курорт АО «Кавказ.РФ» и стартовая площадка Северо-Кавказского туристического кластера. На территории особой экономической зоны, по данным ТАСС, зарегистрировано 36 резидентов. Объем частных инвестиций может составить 13,5 млрд руб.

Представитель федерального туроператора «Интурист» ранее отмечал, что до недавнего момента «Архыз» был популярен прежде всего у жителей соседних регионов, их доля составляла до 80%. Глава республики Рашид Темрезов говорил, что в 2019 г. приезжали туристы из Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области, субъектов КФО, затем Москва и область вошли в тройку регионов.

Ранее между властями Карачаево-Черкесской Республики, президентом группы «Синара» и гендиректором «Курортов Северного Кавказа» было подписано соглашение о намерениях по развитию туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории всесезонного курорта «Архыз».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных