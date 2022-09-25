Три компании проявили интерес к покупке курорта «Архыз»

Представитель федерального туроператора «Интурист» ранее отмечал, что до недавнего момента «Архыз» был популярен прежде всего у жителей соседних регионов, их доля составляла до 80%. Глава республики Рашид Темрезов говорил, что в 2019 г. приезжали туристы из Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области, субъектов КФО, затем Москва и область вошли в тройку регионов.