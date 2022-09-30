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Путин разрешил Enel продать долю в своей дочке «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия»

Ведомости

Президент России Владимир Путин специальным разрешением одобрил заключение сделки по продаже доли в российской дочке Enel «Лукойлу» и инвестиционному фонду «Газпромбанк-Фрезия». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что фонд «Газпромбанк-Фрезия» был представлен АО «ААА Управление Капиталом». В результате сделки «Лукойл» сможет получить 9,5 млрд обыкновенных акций дочки итальянской энергетической компании Enel «Энел Россия», а «Газпромбанк-Фрезия» — 10,4 млрд обыкновенных акций.

О том, что Enel решила продать свою долю в «Энел Россия» в 56,43% «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия», компания объявила в июне. Было заключено соглашение с двумя покупателями на общую сумму около 137 млн евро, однако о размерах долей для каждого из участников не сообщалось.

Предполагалось, что сделка будет закрыта в III квартале — после того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и комиссия правительства России по мониторингу иностранных инвестиций одобрят ее. Однако сделка была заморожена в связи с указом президента России №520 от 5 августа, согласно которому западным инвесторам до 31 декабря этого года запрещено выходить из российского энергетического сектора без специального разрешения президента России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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