Путин разрешил Enel продать долю в своей дочке «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия»
Президент России Владимир Путин специальным разрешением одобрил заключение сделки по продаже доли в российской дочке Enel «Лукойлу» и инвестиционному фонду «Газпромбанк-Фрезия». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что фонд «Газпромбанк-Фрезия» был представлен АО «ААА Управление Капиталом». В результате сделки «Лукойл» сможет получить 9,5 млрд обыкновенных акций дочки итальянской энергетической компании Enel «Энел Россия», а «Газпромбанк-Фрезия» — 10,4 млрд обыкновенных акций.
О том, что Enel решила продать свою долю в «Энел Россия» в 56,43% «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия», компания объявила в июне. Было заключено соглашение с двумя покупателями на общую сумму около 137 млн евро, однако о размерах долей для каждого из участников не сообщалось.
Предполагалось, что сделка будет закрыта в III квартале — после того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и комиссия правительства России по мониторингу иностранных инвестиций одобрят ее. Однако сделка была заморожена в связи с указом президента России №520 от 5 августа, согласно которому западным инвесторам до 31 декабря этого года запрещено выходить из российского энергетического сектора без специального разрешения президента России.
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