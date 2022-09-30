Путин разрешил Enel продать долю в своей дочке «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия»

Предполагалось, что сделка будет закрыта в III квартале — после того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и комиссия правительства России по мониторингу иностранных инвестиций одобрят ее. Однако сделка была заморожена в связи с указом президента России №520 от 5 августа, согласно которому западным инвесторам до 31 декабря этого года запрещено выходить из российского энергетического сектора без специального разрешения президента России.