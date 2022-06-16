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Enel продает долю в российской дочке «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия»

Ведомости

Итальянская энергетическая компания Enel продает свою долю в «Энел Россия» в 56,43% «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия». Компания заключила два отдельных соглашения с покупателями на общую сумму 135 млн евро, говорится в сообщении пресс-службы итальянской группы компаний, которое есть у «Ведомостей».

«Enel S.p.A.сообщает, что сегодня подписаны соглашения, связанные с продажей всей ее доли в уставном капитале ПАО “Энел Россия”. В частности, Enel подписала два отдельных соглашения — с ПАО “Лукойл” и закрытым объединенным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк-Фрезия” для продажи всей доли в "Энел Россия", что составляет 56,43% уставного капитала последней, за общее вознаграждение в размере около 137 млн евро», — говорится в сообщении группы.

Средства будут выплачены покупателями после закрытия сделки. Оно ожидается в III квартале 2022 г. в случае, если процесс не задержат Федеральная антимонопольная служба и комиссия правительства России по мониторингу иностранных инвестиций. После закрытия сделки Enel анонсирует, что продаст все свои российские генерирующие активы, которые включают примерно 5,6 ГВт традиционной генерирующей мощности и около 300 МВт ветровой мощности на разных стадиях развития.

«Ожидается, что общая сделка, включая последствия потери контроля над «Энел Россия», окажет положительное влияние на консолидированный чистый долг группы в размере около 550 млн евро и окажет негативное — на чистую прибыль группы в размере около 1,3 млрд евро, в основном за счет высвобождения резерва для пересчета валюты на сумму около 1,1 млрд евро по состоянию на 31 мая 2022 г/», — добавили в пресс-службе Enel. Там отметили, что такой бухгалтерский эффект «не окажет никакого влияния на обычные экономические результаты».

Enel сообщала о том, что покинет Россию, продав активы, с марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных