Enel продает долю в российской дочке «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия»

«Ожидается, что общая сделка, включая последствия потери контроля над «Энел Россия», окажет положительное влияние на консолидированный чистый долг группы в размере около 550 млн евро и окажет негативное — на чистую прибыль группы в размере около 1,3 млрд евро, в основном за счет высвобождения резерва для пересчета валюты на сумму около 1,1 млрд евро по состоянию на 31 мая 2022 г/», — добавили в пресс-службе Enel. Там отметили, что такой бухгалтерский эффект «не окажет никакого влияния на обычные экономические результаты».