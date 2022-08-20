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Enel сообщила об издержках от продажи российского бизнеса в 527 млн евро

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Итальянская Enel оценила издержки от продажи своей доли в «Энел Россия» (56,43%) в 527 млн евро, говорится в финансовой отчетности энергокомпании за первое полугодие 2022 г. Концерн планирует продать контрольный пакет акций в российской «дочке» «Лукойлу» и фонду Газпромбанка.

Кроме того, совет директоров «Энел Россия» рекомендовал одобрить переименование в «ЭЛ5-Энерго». Вместе с издержками стоимость активов «Энел Россия» составит до 137 млн евро.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о заморозке сделки по продаже активов Enel в России. Уточняется, что причиной стал указ президента России Владимира Путина №520, согласно которому до 31 декабря этого года запрещено совершение сделок покупки и продажи долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию. Иными словами, западные инвесторы до конца этого года не смогут выходить из российского энергетического бизнеса без специального разрешения президента России.

В середине июня Enel объявила о продаже своей доли в «Энел Россия» в 56,43% «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия». Компания заключила соглашение с двумя покупателями на общую сумму около 137 млн евро, однако о размерах долей для каждого из участников не сообщалось. Предполагалось, что сделка будет закрыта в III квартале — после того, как будет получено одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и комиссии правительства России по мониторингу иностранных инвестиций. После этого Enel должна была анонсировать продажу всех российских генерирующих активов, которые включают примерно 5,6 ГВт традиционной генерирующей мощности и около 300 МВт ветровой мощности на разных стадиях развития.

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По словам некоторых источников издания, на втором этапе после закрытия сделки должна была произойти консолидация пакета фонда «Газпромбанк-Фрезия» «Лукойлом». Однако сами компании свои дальнейшие планы не комментировали.

Также в июле была приостановлена сделка по продаже российских активов финской Fortum — генкомпании «Фортум» (98,25%). К тому моменту был завершен прием заявок от потенциальных покупателей, в их числе — АФК «Система», «Газпромбанк» и Invest AG бизнесменов Александра Абрамова и Александра Фролова. Одним из условий для покупателей было закрытие долга «Фортума» перед финской Fortum в размере около 75 млрд руб. до конца года. Несмотря на сложное финансовое положение компании, заявок на покупку активов поступило много, сообщили собеседники газеты. Предполагалось, что сделка будет закрыта 1 июля, однако позже сроки сдвинулись на конец июля.

Указ президента №520, который заморозил эти сделки, был подписан 5 августа. Уточняется, что документ направлен на защиту национальных интересов государства и вводит специальные меры в финансовой и топливно-энергетической сферах против «недружественных стран» и международных организаций из-за их действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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