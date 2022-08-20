Enel сообщила об издержках от продажи российского бизнеса в 527 млн евро

В середине июня Enel объявила о продаже своей доли в «Энел Россия» в 56,43% «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия». Компания заключила соглашение с двумя покупателями на общую сумму около 137 млн евро, однако о размерах долей для каждого из участников не сообщалось. Предполагалось, что сделка будет закрыта в III квартале — после того, как будет получено одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и комиссии правительства России по мониторингу иностранных инвестиций. После этого Enel должна была анонсировать продажу всех российских генерирующих активов, которые включают примерно 5,6 ГВт традиционной генерирующей мощности и около 300 МВт ветровой мощности на разных стадиях развития.