«Коммерсантъ» узнал о заморозке сделки по продаже активов Enel в России
Уточняется, что причиной стал указ президента России Владимира Путина №520, согласно которому до 31 декабря этого года запрещено совершение сделок покупки и продажи долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию. Иными словами, западные инвесторы до конца этого года не смогут выходить из российского энергетического бизнеса без специального разрешения президента России.
В середине июня Enel объявила о продаже своей доли в «Энел Россия» в 56,43% «Лукойлу» фонду «Газпромбанк-Фрезия». Компания заключила соглашение с двумя покупателями на общую сумму около 137 млн евро, однако о размерах долей для каждого из участников не сообщалось. Предполагалось, что сделка будет закрыта в III квартале — после того, как будет получено одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и комиссии правительства России по мониторингу иностранных инвестиций. После этого Enel должна была анонсировать о продаже всех российских генерирующих активов, которые включают примерно 5,6 ГВт традиционной генерирующей мощности и около 300 МВт ветровой мощности на разных стадиях развития.
По словам некоторых источников издания, на втором этапе после закрытия сделки должна была произойти консолидация пакета фонда «Газпромбанк-Фрезия» «Лукойлом». Однако сами компании свои дальнейшие планы не комментировали.
Также в июле была приостановлена сделка по продаже российских активов финской Fortum — генкомпании «Фортум» (98,25%). К тому моменту был завершен прием заявок от потенциальных покупателей, в их числе — АФК «Система», «Газпромбанк» и Invest AG бизнесменов Александра Абрамова и Александра Фролова. Одним из условий для покупателей было закрытие долга «Фортума» перед финской Fortum в размере около 75 млрд руб. до конца года. Несмотря на сложное финансовое положение компании, заявок на покупку активов посмопило много, сообщили собеседники газеты. Предполагалось, что сделка будет закрыта 1 июля, однако позже сроки сдвинулись на конец июля.
Указ президента №520, который заморозил эти сделки, был подписан 5 августа. Уточняется, что документ направлен на защиту национальных интересов государства и вводит специальные меры в финансовой и топливно-энергетической сферах против «недружественных стран» и международных организаций из-за их действий.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса