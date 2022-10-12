Coca-Cola выиграла иск к Роспатенту о товарных знаках Fantola
Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск американской The Coca-Cola Company о признании недействительным решения Роспатента, в январе сохранившего товарные знаки Fantola за российской компанией «Черноголовка». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.
Под вызвавшим спор брендом выпускаются газированный напиток, шоколад, чипсы и попкорн — всего шесть товарных знаков. В Coca-Cola пояснили, что основанием для обращения в Роспатент стало предполагаемое сходство товарного знака Fantola c известным брендом Fanta, который охраняется с 1966 г., шести товарных знаков, зарегистрированных в 2019–2020 гг. Компания обратилась в Роспатент еще в ноябре 2021 г.
В мае глава Coca-Cola Co. Джеймс Куинси допустил, что компания может уйти из России. Coca-Cola HBC (ботлер The Coca-Cola Company) будет продавать в России напиток под брендом «Добрый кола», а российское подразделение компании переименовано в Multon Partners.
В России Coca-Cola HBC принадлежит 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. В 2021 г. Coca-Cola HBC увеличила продажи в России на 18,3% до 373,3 млн коробов, или 2,1 млрд л.
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