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Coca-Cola выиграла иск к Роспатенту о товарных знаках Fantola

Ведомости

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск американской The Coca-Cola Company о признании недействительным решения Роспатента, в январе сохранившего товарные знаки Fantola за российской компанией «Черноголовка». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.

Под вызвавшим спор брендом выпускаются газированный напиток, шоколад, чипсы и попкорн — всего шесть товарных знаков. В Coca-Cola пояснили, что основанием для обращения в Роспатент стало предполагаемое сходство товарного знака Fantola c известным брендом Fanta, который охраняется с 1966 г., шести товарных знаков, зарегистрированных в 2019–2020 гг. Компания обратилась в Роспатент еще в ноябре 2021 г.

В мае глава Coca-Cola Co. Джеймс Куинси допустил, что компания может уйти из России. Coca-Cola HBC (ботлер The Coca-Cola Company) будет продавать в России напиток под брендом «Добрый кола», а российское подразделение компании переименовано в Multon Partners. 

В России Coca-Cola HBC принадлежит 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. В 2021 г. Coca-Cola HBC увеличила продажи в России на 18,3% до 373,3 млн коробов, или 2,1 млрд л.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных