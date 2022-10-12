Coca-Cola выиграла иск к Роспатенту о товарных знаках Fantola

Под вызвавшим спор брендом выпускаются газированный напиток, шоколад, чипсы и попкорн — всего шесть товарных знаков. В Coca-Cola пояснили, что основанием для обращения в Роспатент стало предполагаемое сходство товарного знака Fantola c известным брендом Fanta, который охраняется с 1966 г., шести товарных знаков, зарегистрированных в 2019–2020 гг. Компания обратилась в Роспатент еще в ноябре 2021 г.