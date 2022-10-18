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«Аэрофлоту» потребуется 3500 пилотов для нового парка самолетов

Ведомости

«Аэрофлоту» потребуется набрать 3500 пилотов для эксплуатации новых самолетов, заявил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский, пишет «Интерфакс».

«Предполагается, что нам дополнительно потребуется порядка 3500 пилотов под увеличение парка за счет отечественных воздушных судов», — сказал Александровский на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

В начале сентября «Аэрофлот» и «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) подписали соглашение о поставке 339 самолетов. В рамках этого соглашения в 2023-2030 гг. российский авиаперевозчик получит на условиях лизинга 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ-New и 40 Ту-214.

Ожидается, что в следующем году будут поставлены первые два SSJ-New, а с 2024 планируется поставка первых шести МС-21 и семи Ту-214. Первые контракты на поставку самолетов в 2023-2025 гг. должны подписать до конца текущего года.

17 октября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первый полет SSJ-New — импортозамещенной версии SSJ100 — запланирован на весну 2023 г. Он также рассказал, что опытный образец МС-21 с российским двигателем ПД-14 уже совершил более ста успешных полетов. Мантуров напомнил, что «Ростеху» поставлена задача до конца года завершить сертификацию МС-21 с двигателем ПД-14 и крылом из отечественных композитов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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