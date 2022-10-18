«Аэрофлоту» потребуется 3500 пилотов для нового парка самолетов

17 октября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первый полет SSJ-New — импортозамещенной версии SSJ100 — запланирован на весну 2023 г. Он также рассказал, что опытный образец МС-21 с российским двигателем ПД-14 уже совершил более ста успешных полетов. Мантуров напомнил, что «Ростеху» поставлена задача до конца года завершить сертификацию МС-21 с двигателем ПД-14 и крылом из отечественных композитов.