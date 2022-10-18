«Аэрофлоту» потребуется 3500 пилотов для нового парка самолетов
«Предполагается, что нам дополнительно потребуется порядка 3500 пилотов под увеличение парка за счет отечественных воздушных судов», — сказал Александровский на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.
В начале сентября «Аэрофлот» и «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) подписали соглашение о поставке 339 самолетов. В рамках этого соглашения в 2023-2030 гг. российский авиаперевозчик получит на условиях лизинга 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ-New и 40 Ту-214.
Ожидается, что в следующем году будут поставлены первые два SSJ-New, а с 2024 планируется поставка первых шести МС-21 и семи Ту-214. Первые контракты на поставку самолетов в 2023-2025 гг. должны подписать до конца текущего года.
17 октября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первый полет SSJ-New — импортозамещенной версии SSJ100 — запланирован на весну 2023 г. Он также рассказал, что опытный образец МС-21 с российским двигателем ПД-14 уже совершил более ста успешных полетов. Мантуров напомнил, что «Ростеху» поставлена задача до конца года завершить сертификацию МС-21 с двигателем ПД-14 и крылом из отечественных композитов.
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