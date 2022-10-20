«Коммерсантъ» узнал о возможной смене руководителя «Почты России»
В правительстве уже около 1,5 месяцев обсуждают возможность смены гендиректора «Почты России» Максима Акимова из-за плохих финансовых показателей, об этом рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Среди возможных претендентов на место руководителя «Почты России» числится топ-менеджер ВТБ и самой «Почты России» Михаил Волков, но есть и другие кандидаты. Решение по этому вопросу может быть принято в ближайшие недели, рассказал собеседник издания.
Уточняется, что на решение о смене главы «Почты России» повлиял «набор факторов, в том числе плохие финансовые показатели компании». По словам одного из источников, сейчас основная задача, которая стоит перед компанией, связана с «повышением финансовых показателей», именно поэтому выбор пал на кандидатуру Волкова, близкого к ВТБ и имеющего опыт в операционном управлении «Почтой России».
При этом после снятия с должности гендиректора Акимов «не будет работать в ее контуре [компании]». По информации другого источника, Акимов может перейти в совместное предприятие «Почты России» и ВТБ «Национальные логистические технологии», которое было создано в 2018 г. для обслуживания электронной торговли. В «Почте России» информацию о новом руководителе опровергли, отметив, что в настоящее время «никакой подготовки к смене генерального директора не ведется». Акимов на запрос издания не ответил.
На должность гендиректора «Почты России» Акимов был назначен в начале 2020 г., сменив на этом посту Николая Подгузова. До этого времени в течение двух лет с 2018 г. он был вице-премьером по цифровой экономике и курировал в правительстве Дмитрия Медведева связь, транспорт и национальную программу «Цифровая экономика». При этом, по информации источника на IT-рынке, изначально предполагалось, что пребывание на должности Акимова будет недолгим, «часть команды осознавала, что руководство компании временное, и работало, соответственно, неэффективно», подчеркнул он.
По итогам первого полугодия совокупный убыток «Почты России» увеличился в до 19,5 млрд руб. — в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший убыток был связан с инвестициями в совместные предприятия, он составил 3 млрд руб. против 191 млн руб. в прошлом году. При этом выручка от продаж увеличилась на 3 млрд руб. — с 104,1 млрд до 107 млрд руб. В «Почте России» такие результаты связали с сезонностью бизнеса, увеличением расходов и нестабильной валютной конъюнктурой.
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