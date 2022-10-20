«Коммерсантъ» узнал о возможной смене руководителя «Почты России»

На должность гендиректора «Почты России» Акимов был назначен в начале 2020 г., сменив на этом посту Николая Подгузова. До этого времени в течение двух лет с 2018 г. он был вице-премьером по цифровой экономике и курировал в правительстве Дмитрия Медведева связь, транспорт и национальную программу «Цифровая экономика». При этом, по информации источника на IT-рынке, изначально предполагалось, что пребывание на должности Акимова будет недолгим, «часть команды осознавала, что руководство компании временное, и работало, соответственно, неэффективно», подчеркнул он.