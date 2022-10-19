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«Почта России» может получить дополнительно 5 млрд рублей из бюджета

Это должно помочь компании выполнить поручение президента по ремонту сельских отделений
Анастасия Курашева
Кроме обновления отделений в селах у почты может появиться обязанность по доставке всех пенсий и других социальных выплат / Яков Андреев / РИА Новости

Почте России» предложено выделить дополнительное финансирование в размере 5 млрд руб. на ремонт и модернизацию отделений в сельской местности и труднодоступных местностях. Это следует из заключения комитета Госдумы по информационной политике на проект закона «О федеральном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.», опубликованного в электронной базе законопроектов парламента.

В текущей версии проекта госбюджета на 2023 и 2024 гг. для «Почты России» предусмотрены ассигнования по 5 млрд руб. ежегодно. Комитет попросил правительство выделить еще 5 млрд руб. в 2023 г. и внести соответствующие правки в законопроект о бюджете ко второму чтению. Если предложения будут учтены, то общая сумма, направленная на модернизацию отделений почты с 2021 по 2024 г. включительно, составит 20 млрд руб.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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