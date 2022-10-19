«Почта России» может получить дополнительно 5 млрд рублей из бюджета

«Почта России» может получить дополнительно 5 млрд рублей из бюджетаЭто должно помочь компании выполнить поручение президента по ремонту сельских отделений
Почте России» предложено выделить дополнительное финансирование в размере 5 млрд руб. на ремонт и модернизацию отделений в сельской местности и труднодоступных местностях. Это следует из заключения комитета Госдумы по информационной политике на проект закона «О федеральном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.», опубликованного в электронной базе законопроектов парламента.
В текущей версии проекта госбюджета на 2023 и 2024 гг. для «Почты России» предусмотрены ассигнования по 5 млрд руб. ежегодно. Комитет попросил правительство выделить еще 5 млрд руб. в 2023 г. и внести соответствующие правки в законопроект о бюджете ко второму чтению. Если предложения будут учтены, то общая сумма, направленная на модернизацию отделений почты с 2021 по 2024 г. включительно, составит 20 млрд руб.