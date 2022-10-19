«Почта России» может получить дополнительно 5 млрд рублей из бюджета

В текущей версии проекта госбюджета на 2023 и 2024 гг. для «Почты России» предусмотрены ассигнования по 5 млрд руб. ежегодно. Комитет попросил правительство выделить еще 5 млрд руб. в 2023 г. и внести соответствующие правки в законопроект о бюджете ко второму чтению. Если предложения будут учтены, то общая сумма, направленная на модернизацию отделений почты с 2021 по 2024 г. включительно, составит 20 млрд руб.