«Почту России» предложили сделать единственным доставщиком пенсий в России

Почти треть пенсионеров пользуется сейчас бесплатной услугой получения пенсии на дому. При этом «Почта России» доставляет ее по всей стране, даже в отдаленных регионах, но есть частные подрядчики, которые работают только там, где доставлять проще и дешевле, и получают за это «неплохую комиссию», говорил Андрей Турчак на обсуждении инициативы в Госдуме в июне.