«Почту России» предложили сделать единственным доставщиком пенсий в России
Законопроект, наделяющий АО «Почта России» функциями единого оператора доставки пенсий и других социальных выплат, внесен 13 октября в Государственную думу РФ. Его авторы – сенаторы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и вице-спикер Николай Журавлев, а также глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Согласно документу, из цепочки государство–пенсионер исключаются иные посреднические организации – доставку пенсий на дом сможет осуществлять исключительно «Почта России» (100% акций принадлежит Российской Федерации). Таким образом, через увеличение оборотов законодатели хотят поддержать федеральную почтовую связь.
Почти треть пенсионеров пользуется сейчас бесплатной услугой получения пенсии на дому. При этом «Почта России» доставляет ее по всей стране, даже в отдаленных регионах, но есть частные подрядчики, которые работают только там, где доставлять проще и дешевле, и получают за это «неплохую комиссию», говорил Андрей Турчак на обсуждении инициативы в Госдуме в июне.
В Минцифры законопроект тогда поддержали, отметив, что на «Почту России» возложена высокая социальная нагрузка. 2/3 ее отделений убыточны, поэтому необходимо дать компании возможность заработать и компенсировать убытки. «Если мы даем такой большой объем социальной нагрузки, нужно давать возможность эти убытки компенсировать там, где оказание услуг этих выгодно и прибыльно», – отмечал также в июне глава Минцифры Максут Шадаев.
На 1 января 2022 г., по данным Пенсионного фонда РФ, в стране насчитывалось 11,9 млн пенсионеров, пользующихся бесплатной услугой получения пенсии на дому наличными – это четверть всех пенсионеров страны.
«Подавляющему большинству (10,4 млн человек) она выплачивается через организации федеральной почтовой связи и только 1,5 млн человек (около 13 %) – посредством альтернативных организаций. Единый тариф на доставку пенсий составляет 1,17 % от размера доставленных сумм», – говорится в пояснительной записке к проекту. При этом частные компании делают доставку пенсий в основном в крупных городах, где себестоимость услуги минимальна. «Почта» же берет на себя труднодоступные и отдаленные районы, которые по определению требуют больших затрат.
Помимо этого, проект закона содержит нормы, направленные снижение регуляторной нагрузки на предприятия почты, такие как снятие требования идентификации физлица при оказании услуг почтовых переводов до 15 тыс.руб. при оплате услуг ЖКХ и перечислений в бюджет РФ.
Еще одно предложение – снятие ограничения по срокам постановки на кадастровый учет при формировании уставного капитала АО «Почта России». В настоящее время к внесению в уставной капитал общества подлежит порядка 26 100 объектов недвижимости и земельные участки.