Онлайн-ритейлеры предупредили ФАС о росте цен из-за поднятых тарифов HeadHunter
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; в нее входят Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет» и др.) обратилась в ФАС с жалобой на рост тарифов на размещение вакансий и др. услуг на рекрутинговой платформе HeadHunter. С обращением от 19 октября ознакомился «Коммерсантъ». В ФАС пояснили, что жалоба находится на стадии рассмотрения.
По данным АКИТ, с марта 2020 г. HeadHunter поднял стоимость публикации вакансии по стандартному тарифу в пакете на тысячу объявлений с 85 до 340 руб. за единицу. Другие услуги также выросли в цене в несколько раз. В Ассоциации уточнили, что клиентами сервиса являются более 350 000 компаний, в результате чего «HeadHunter может влиять на ценообразование на своем рынке». В связи с этим ФАС должен признать действия сервиса злоупотреблением доминирующего положения, уточнили в АКИТ.
При этом, по данным генерального директора HeadHunter Михаила Жукова, стоимость публикации вакансии по стандартному тарифу в пакете на тысячу объявлений с марта 2020 г. выросла всего на 10%. Он уточнил, что клиенты с такой потребностью могут рассчитывать на скидки.
Согласно данным, приведенным в отчете HeadHunter Group за 2021 г., выручка компании выросла на 92,8% до 15,96 млрд руб., а чистая прибыль — на 191,3% до 5,49 млрд руб.
По информации издания, торговым предприятиям требуется большой штат линейного персонала, для поиска которого нужно массовое размещение вакансий, поэтому эта отрасль «сильно ощущает эффект от роста цен». Уточняется, что только онлайн-ритейлеры размещают несколько тысяч вакансий ежегодно, что при росте тарифов на поиск сотрудников создает дополнительную нагрузку на розничные цены.
Однако по словам управляющего партнера консалтинговой компании Kulik & Partners Law.Economics Ярослава Кулика, одного факта роста цен будет недостаточно для установления нарушения со стороны HeadHunter. По его словам, сервис может доказать, что повышение стоимости тарифов не было монопольно высоким.
Президент SuperJob Алексей Захаров напомнил, что тарифы у российских онлайн-сервисов по поиску персонала сильно отстают от цен в Европе и США. По словам коммерческого директора «Работы.ру» Владимира Корицкого, за последние два года стоимость тарифов сервиса выросла примерно на 40%, это связано с увеличением затрат на разработку и развитие портала.
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