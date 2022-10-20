Онлайн-ритейлеры предупредили ФАС о росте цен из-за поднятых тарифов HeadHunter

По данным АКИТ, с марта 2020 г. HeadHunter поднял стоимость публикации вакансии по стандартному тарифу в пакете на тысячу объявлений с 85 до 340 руб. за единицу. Другие услуги также выросли в цене в несколько раз. В Ассоциации уточнили, что клиентами сервиса являются более 350 000 компаний, в результате чего «HeadHunter может влиять на ценообразование на своем рынке». В связи с этим ФАС должен признать действия сервиса злоупотреблением доминирующего положения, уточнили в АКИТ.