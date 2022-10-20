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Финская «Орион Фарма» не уведомляла Минпромторг об уходе из России

Ведомости

Минпромторг пока не получил уведомлений от финской фармацевтической компании «Орион Фарма», которая, по информации источников «Ведомостей, начала ликвидацию российского офиса. Об этом сообщил “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. 

“Уведомлений об уходе с российского рынка или о прекращении поставок лекарственных препаратов, входящих в портфель компании, в Минпромторг России не поступало. Компании направлен официальный запрос", — сообщили в ведомстве. 

Ранее источники, близкие к компании, рассказали «Ведомостям», что «Орион Фарма» планирует закрыть российский офис до конца этого года. Сейчас на рекрутинговых сервисах HeadHunter и SuperJob нет ни одной открытой вакансии со стороны финской компании.

“Орион Фарма” работает в России 15 лет. В 2021 г. компания занимала 98-е место в рейтинге крупнейших фармацевтических компаний, по данным DSM Group. В 2022 г. она поднялась на 90-е место. Выручка российского подразделения компании за 2021 г. по РСБУ достигла 4,7 млрд руб., увеличившись на 45% к предыдущему году. Чистая прибыль за этот же период составила 121,6 млн руб. против 129,7 млн руб. годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных