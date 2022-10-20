Финская «Орион Фарма» не уведомляла Минпромторг об уходе из России
Минпромторг пока не получил уведомлений от финской фармацевтической компании «Орион Фарма», которая, по информации источников «Ведомостей, начала ликвидацию российского офиса. Об этом сообщил “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
“Уведомлений об уходе с российского рынка или о прекращении поставок лекарственных препаратов, входящих в портфель компании, в Минпромторг России не поступало. Компании направлен официальный запрос", — сообщили в ведомстве.
Ранее источники, близкие к компании, рассказали «Ведомостям», что «Орион Фарма» планирует закрыть российский офис до конца этого года. Сейчас на рекрутинговых сервисах HeadHunter и SuperJob нет ни одной открытой вакансии со стороны финской компании.
“Орион Фарма” работает в России 15 лет. В 2021 г. компания занимала 98-е место в рейтинге крупнейших фармацевтических компаний, по данным DSM Group. В 2022 г. она поднялась на 90-е место. Выручка российского подразделения компании за 2021 г. по РСБУ достигла 4,7 млрд руб., увеличившись на 45% к предыдущему году. Чистая прибыль за этот же период составила 121,6 млн руб. против 129,7 млн руб. годом ранее.
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