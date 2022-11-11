H&M подтвердил переход подразделения в Казахстане под управление польского офиса
Казахстанское подразделение H&M перейдет в подчинение польского офиса с марта 2023 г., сообщил «Ведомостям» представитель компании 11 ноября.
«Можем подтвердить, что с марта 2023 г. нашими операциями в Казахстане будет управлять наша региональная группа в Польше», — говорится в сообщении. «Ведомостям» о смене управления подразделения рассказали ранее три консультанта, работавшие с ритейлером. Информацию подтверждал и источник, близкий к московскому подразделению H&M, которому ранее подчинялись его филиалы в Казахстане и Белоруссии. До сих пор компания заявлений на эту тему не делала.
H&M остановил работу 185 российских магазинов в марте этого года. Но в августе он открыл большую часть из них для проведения распродаж перед окончательным уходом как из России, так и из Белоруссии. С тех пор число действующих точек сокращается по мере распродажи товарных остатков. Один из консультантов по недвижимости говорил «Ведомостям», что практически все магазины ритейлера закроются уже к концу ноября.
H&M прогнозировала, что уход из России, шестого по выручке крупнейшего рынка для компании, обойдется ей в $200 млн и будет означать увольнение 6000 сотрудников. В конце сентября группа опубликовала отчетность, согласно которой ее чистая прибыль в III квартале составила всего 689 млн шведских крон (около $63,1 млн) против ожиданий в 2,98 млрд шведских крон ($273 млн). Тогда генеральный директор группы Хелена Хельмерссон заявила, что уход из России, а также укрепление доллара и повышение цен на материалы снизили чистую прибыль ритейлера вдвое по сравнению с III кварталом 2021 г.
До начала 2022 г. на Россию приходилось 4% выручки группы, а на Белоруссию и Казахстан по 0,1% соответственно, следует из отчетности H&M.
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