H&M подтвердил переход подразделения в Казахстане под управление польского офиса

H&M остановил работу 185 российских магазинов в марте этого года. Но в августе он открыл большую часть из них для проведения распродаж перед окончательным уходом как из России, так и из Белоруссии. С тех пор число действующих точек сокращается по мере распродажи товарных остатков. Один из консультантов по недвижимости говорил «Ведомостям», что практически все магазины ритейлера закроются уже к концу ноября.