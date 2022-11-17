Суд обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» более 300 млн евро задолженности
Арбитражный суд в Стокгольме обязал финскую компанию Gasum выплатить долг «Газпром экспорту» в размере более 300 млн евро за поставки газа, передает пресс-служба российской компании.
Помимо этого суд признал указ президента России о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту. Таким образом трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях, добавили в пресс-службе.
Финляндия находится в списке недружественных стран как член Евросоюза, поэтому Gasum также нужно было перейти на оплату газа в рублях. Но Gasum, у которой был заключен долгосрочный контракт с «Газпромом» в евро, не приняла новых условий.
Согласно новому механизму, импортеры российского газа из недружественных стран должны оплачивать поставки в рублях. Для этого нужно открыть специальные счета в Газпромбанке и переводить туда плату за газ в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и перечислит их «Газпрому».
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