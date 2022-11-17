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Суд обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» более 300 млн евро задолженности

Ведомости

Арбитражный суд в Стокгольме обязал финскую компанию Gasum выплатить долг «Газпром экспорту» в размере более 300 млн евро за поставки газа, передает пресс-служба российской компании.

«Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал «Gasum» выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Помимо этого суд признал указ президента России о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту. Таким образом трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях, добавили в пресс-службе.

«Газпром» с 1 апреля 2022 г. перевел платежи за поставки российского газа в недружественные страны в рубли по указу президента России Владимира Путина.

Финляндия находится в списке недружественных стран как член Евросоюза, поэтому Gasum также нужно было перейти на оплату газа в рублях. Но Gasum, у которой был заключен долгосрочный контракт с «Газпромом» в евро, не приняла новых условий.

Согласно новому механизму, импортеры российского газа из недружественных стран должны оплачивать поставки в рублях. Для этого нужно открыть специальные счета в Газпромбанке и переводить туда плату за газ в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и перечислит их «Газпрому».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных