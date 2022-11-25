Росавиация объявила дополнительный отбор авиакомпаний на получение субсидий

Заявки на участие принимаются до 2 декабря 2022 г. от авиакомпаний, которые ранее участвовали в отборе на перераспределение средств. В ведомстве сообщили, что победители будут определены до 9 декабря. После чего авиакомпании должны заключить соответствующее соглашение с Росавиацией до 16 декабря.