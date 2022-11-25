Росавиация объявила дополнительный отбор авиакомпаний на получение субсидий
Среди российских авиакомпаний будет проведен дополнительный отбор на получение субсидий на внутренние рейсы, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Росавиация <...> объявляет дополнительный отбор среди российских авиакомпаний для возмещения операционных расходов на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям в условиях внешнего санкционного воздействия. Общая экономия средств федерального бюджета после подведения промежуточных результатов составляет 235, 25 млн руб», — говорится в сообщении.
Заявки на участие принимаются до 2 декабря 2022 г. от авиакомпаний, которые ранее участвовали в отборе на перераспределение средств. В ведомстве сообщили, что победители будут определены до 9 декабря. После чего авиакомпании должны заключить соответствующее соглашение с Росавиацией до 16 декабря.
Субсидии направлены на погашение расходов авиакомпаний, осуществляющих перевозки в период с апреля по октябрь текущего года, отмечается в сообщении ведомства. Такая мера поддержки позволяет сохранить пассажирские перевозки на внутренних рейсах на уровне 2021 г. и предоставить россиянам доступные авиаперелеты, отметили в пресс-службе.
14 ноября Росавиация определила 19 российских авиакомпаний, которые получат 9 млрд руб. субсидий на внутренние рейсы. По итогам отбора «Аэрофлот» получил 524,6 млн руб., «Победа» — 243,6 млн руб., «Ираэро» — 26 млн руб., «Уральские авиалинии» — 637,4 млн руб., «Нордстар» — 140,7 млн руб., «Россия» — 174,7 млн руб. и др.
Всего за счет средств федерального бюджета из резервного фонда правительства авиаперевозчикам будет предоставлено 100 млрд руб. За апрель — сентябрь этого года авиакомпаниям было выплачено 91 млрд руб., сообщили в Росавиации. Оставшиеся 9 млрд руб. субсидий будут выплачены в ноябре.
В августе Росавиация также определила 19 авиакомпаний — получателей 2,5 млрд руб. субсидий в связи с возвратом билетов за отмененные рейсы. Тогда стало известно, что «Аэрофлот» и «Победа» получат почти 1,5 млрд руб. из этих денег. В результате отбора Nordwind получила 316 млн руб., «Уральские авиалинии» — 302,8 млн, S7 — 128 млн, Smartavia — 103 млн, «Ютэйр» — 55,8 млн, Red Wings — 29,8 млн.
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