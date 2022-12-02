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Бизнес

Аналитики допустили снижение производства iPhone на 16 млн устройств

Ведомости

Американская корпорация Apple может произвести на 16 млн смартфонов iPhone 14 меньше по итогам года, чем планировалось, говорится в прогнозе швейцарского банка UBS, пишет Bloomberg.

Аналитики ожидают, что во втором полугодии будет произведено 76 млн устройств, а не 92 млн. Связано это одновременно с падением глобального спроса на более бюджетные модели iPhone 14, а также перебоями на производстве, с которыми столкнулся завод Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу.

«Скорость, с которой Apple и Hon Hai смогут решить проблемы в Чжэнчжоу, является ключом к объему продаж в IV квартале 2022 г. и в I квартале 2023 г.», – считают аналитики.

2 ноября в Китае были введены строгие противоэпидемические меры в экономической зоне аэропорта Чжэнчжоу, где находится завод Foxconn — тайваньский производитель iPhone. В результате жителям района было запрещено собираться вместе и выходить из дома, а на территории зоны было развернуто ежедневное ПЦР-тестирование. Локдаун был отменен лишь 30 ноября.

В результате ограничительных мер основное сборочное производство iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max перешло к работе на пониженных мощностях. В связи с ковидными ограничениями на заводе Foxconn вспыхнули акции протеста, связанные также с невыплатой зарплат. Как сообщал ранее Bloomberg, производство iPhone 14 может сократиться на 6 млн устройств из-за проблем в Чжэнчжоу.

Как ранее писали «Ведомости», продажи новых iPhone в первый месяц в России упали в четыре раза по сравнению с iPhone 13 за тот же период в прошлом году. На спад повлияли психологический шок потребителей и сокращение рынка при ограниченном импорте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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