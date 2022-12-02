Аналитики допустили снижение производства iPhone на 16 млн устройств
Американская корпорация Apple может произвести на 16 млн смартфонов iPhone 14 меньше по итогам года, чем планировалось, говорится в прогнозе швейцарского банка UBS, пишет Bloomberg.
Аналитики ожидают, что во втором полугодии будет произведено 76 млн устройств, а не 92 млн. Связано это одновременно с падением глобального спроса на более бюджетные модели iPhone 14, а также перебоями на производстве, с которыми столкнулся завод Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу.
«Скорость, с которой Apple и Hon Hai смогут решить проблемы в Чжэнчжоу, является ключом к объему продаж в IV квартале 2022 г. и в I квартале 2023 г.», – считают аналитики.
2 ноября в Китае были введены строгие противоэпидемические меры в экономической зоне аэропорта Чжэнчжоу, где находится завод Foxconn — тайваньский производитель iPhone. В результате жителям района было запрещено собираться вместе и выходить из дома, а на территории зоны было развернуто ежедневное ПЦР-тестирование. Локдаун был отменен лишь 30 ноября.
В результате ограничительных мер основное сборочное производство iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max перешло к работе на пониженных мощностях. В связи с ковидными ограничениями на заводе Foxconn вспыхнули акции протеста, связанные также с невыплатой зарплат. Как сообщал ранее Bloomberg, производство iPhone 14 может сократиться на 6 млн устройств из-за проблем в Чжэнчжоу.
Как ранее писали «Ведомости», продажи новых iPhone в первый месяц в России упали в четыре раза по сравнению с iPhone 13 за тот же период в прошлом году. На спад повлияли психологический шок потребителей и сокращение рынка при ограниченном импорте.
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