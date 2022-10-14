Продажи новых iPhone обрушились в 4 раза по сравнению с прошлым годом

Продажи новых iPhone обрушились в 4 раза по сравнению с прошлым годомНа спад повлияли психологический шок потребителей и сокращение рынка при ограниченном импорте
Впервый месяц продаж россияне купили в 4 раза меньше iPhone 14, чем iPhone 13 за тот же период в прошлом году. Такую статистику «Ведомостям» предоставил разработчик платформы безопасной монетизации данных oneFactor. Тенденцию подтвердили представители операторов. По данным Tele2, за этот период в ее сети было зарегистрировано в 3,5 раза меньше iPhone 14, чем iPhone 13 за то же время в прошлом году. По данным МТС, количество регистраций iPhone последнего поколения в 2022 г. уменьшилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Для анализа oneFactor использовал агрегированные данные о нагрузке на сети мобильных операторов. Если в 2021 г. за первые четыре недели после старта продаж (с 24 сентября по 21 октября) число моделей iPhone 13 в российских сетях составило более 220 000, то в 2022 г. (с 16 сентября по 12 октября) iPhone 14 купили только 53 000 россиян.