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Продажи новых iPhone обрушились в 4 раза по сравнению с прошлым годом

На спад повлияли психологический шок потребителей и сокращение рынка при ограниченном импорте
Анастасия Курашева
Средний возраст покупателя iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max – 37 лет / Brittany Hosea-Small / AFP

Впервый месяц продаж россияне купили в 4 раза меньше iPhone 14, чем iPhone 13 за тот же период в прошлом году. Такую статистику «Ведомостям» предоставил разработчик платформы безопасной монетизации данных oneFactor. Тенденцию подтвердили представители операторов. По данным Tele2, за этот период в ее сети было зарегистрировано в 3,5 раза меньше iPhone 14, чем iPhone 13 за то же время в прошлом году. По данным МТС, количество регистраций iPhone последнего поколения в 2022 г. уменьшилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Для анализа oneFactor использовал агрегированные данные о нагрузке на сети мобильных операторов. Если в 2021 г. за первые четыре недели после старта продаж (с 24 сентября по 21 октября) число моделей iPhone 13 в российских сетях составило более 220 000, то в 2022 г. (с 16 сентября по 12 октября) iPhone 14 купили только 53 000 россиян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных