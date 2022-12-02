«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа на внутренний рынок
«30 ноября по газотранспортной системе «Газпрома» российским потребителям поставлено 1516,6 млн куб. м газа – это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для ноября. Рост потребления газа связан с резким снижением температуры в ряде регионов России», — сказано в сообщении.
Накануне, 1 декабря, «Газпром» отчитался об 11 месяцах работы. Уточняется, что спрос на газ на внутреннем рынке уменьшился на 5,7%, или на 12,8 млрд куб. м, с начала года. Тогда же сообщалось, что 29 ноября был зафиксирован предыдущий рекорд, когда российские потребители получили 1486,7 млн куб. м газа.
Согласно документу, с начала года компания добыла 376,9 млрд куб. м газа, что на 19,4% меньше к аналогичному периоду прошлого года. Что касается экспорта газа в страны дальнего зарубежья, то с начала года он составил 95,2 млрд куб. м, то есть на 44,5%, или на 76,3 млрд куб. м, меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.
При этом увеличились поставки энергоресурса в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Уточняется, что поставки идут сверх суточных контрактов.
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