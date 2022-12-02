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«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа на внутренний рынок

Ведомости

«Газпром» заявил об обновлении рекорда суточных поставок газа на российский рынок. Новый рекорд был установлен 30 ноября, когда компания поставила 1516,6 млн куб. м газа, что является максимальным объемом для этого месяца. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«30 ноября по газотранспортной системе «Газпрома» российским потребителям поставлено 1516,6 млн куб. м газа – это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для ноября. Рост потребления газа связан с резким снижением температуры в ряде регионов России», — сказано в сообщении. 

Накануне, 1 декабря, «Газпром» отчитался об 11 месяцах работы. Уточняется, что спрос на газ на внутреннем рынке уменьшился на 5,7%, или на 12,8 млрд куб. м, с начала года. Тогда же сообщалось, что 29 ноября был зафиксирован предыдущий рекорд, когда российские потребители получили 1486,7 млн куб. м газа.

Согласно документу, с начала года компания добыла 376,9 млрд куб. м газа, что на 19,4% меньше к аналогичному периоду прошлого года. Что касается экспорта газа в страны дальнего зарубежья, то с начала года он составил 95,2 млрд куб. м, то есть на 44,5%, или на 76,3 млрд куб. м, меньше, чем за 11 месяцев прошлого года. 

При этом увеличились поставки энергоресурса в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Уточняется, что поставки идут сверх суточных контрактов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных