«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа на внутренний рынок

Согласно документу, с начала года компания добыла 376,9 млрд куб. м газа, что на 19,4% меньше к аналогичному периоду прошлого года. Что касается экспорта газа в страны дальнего зарубежья, то с начала года он составил 95,2 млрд куб. м, то есть на 44,5%, или на 76,3 млрд куб. м, меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.