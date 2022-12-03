Гид Michelin уточнил статус получивших награду российских ресторанов в 2023 году
Первая церемония вручения звезд красного гида Michelin в России прошла в октябре 2021 г. По словам собеседника издания, награды на 2023 г. не распространяются, заведения могут продолжать упоминать о них только «с указанием года и города».
«Это стандартные правила упоминания наград, которые действуют по всему миру», — сказал представитель гида Michelin.
Как уточнил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, тайный инспектор ежегодно оценивает рестораны, которые получили звезду Michelin. После ухода гида из России инспекторы не приедут на оценку заведений, сообщил Бухаров.
Гастрономический гид Michelin приостановил деятельность в России в начале марта, после начала российской спецоперации на Украине. «Учитывая серьезность нынешнего кризиса, руководство Michelin было вынуждено принять решение приостановить всю деятельность по рекомендации ресторанов в России», — передавал Reuters со ссылкой на сообщение Michelin.
Первая церемония вручения звезд красного гида «Мишлен» в России прошла в октябре 2021 г. Награду получили девять московских ресторанов. Обладателями сразу двух звезд стали Artest-Chef's Table и Twins Garden. Еще семь ресторанов получили по одной звезде. Это Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и Savva. Еще три ресторана получили зеленые звезды Michelin — Biologie, Twins Garden и Björn. Такие звезды присуждают шеф-поварам, которые учитывают сезонность при приготовлении блюд, сокращают пищевые отходы и используют другие инновации.
Гид Michelin был впервые выпущен в 1900 г. и изначально включал в себя список мест, которые могли бы быть полезными для путешественников, — закусочные, гостиницы, ремонтные мастерские и платные стоянки. Впоследствии путеводитель менялся. К 1930-м рестораны стали получать от Michelin от одной до трех звезд, где одна означает, что заведение признано хорошим среди своего типа кухни, а три — что ради блюд местного шеф-повара можно специально поехать в указанный город. Ранее в России не было ни одного ресторана со звездой «Мишлен». В 2019 г. рестораны White Rabbit и Twins Garden вошли в топ-20 ежегодного рейтинга The Worldʼs 50 Best Restaurants.