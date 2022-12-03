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Гид Michelin уточнил статус получивших награду российских ресторанов в 2023 году

Ведомости

Награды гастрономического гида Michelin, которые получили московские рестораны, не распространяются на следующий год, однако заведения смогут упоминать о них с указанием года, сообщил РБК представитель гида Michelin.

Первая церемония вручения звезд красного гида Michelin в России прошла в октябре 2021 г. По словам собеседника издания, награды на 2023 г. не распространяются, заведения могут продолжать упоминать о них только «с указанием года и города».

«Это стандартные правила упоминания наград, которые действуют по всему миру», — сказал представитель гида Michelin.

Как уточнил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, тайный инспектор ежегодно оценивает рестораны, которые получили звезду Michelin. После ухода гида из России инспекторы не приедут на оценку заведений, сообщил Бухаров.

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Гастрономический гид Michelin приостановил деятельность в России в начале марта, после начала российской спецоперации на Украине. «Учитывая серьезность нынешнего кризиса, руководство Michelin было вынуждено принять решение приостановить всю деятельность по рекомендации ресторанов в России», — передавал Reuters со ссылкой на сообщение Michelin.

Первая церемония вручения звезд красного гида «Мишлен» в России прошла в октябре 2021 г. Награду получили девять московских ресторанов. Обладателями сразу двух звезд стали Artest-Chef's Table и Twins Garden. Еще семь ресторанов получили по одной звезде. Это Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и Savva. Еще три ресторана получили зеленые звезды Michelin — Biologie, Twins Garden и Björn. Такие звезды присуждают шеф-поварам, которые учитывают сезонность при приготовлении блюд, сокращают пищевые отходы и используют другие инновации.

Гид Michelin был впервые выпущен в 1900 г. и изначально включал в себя список мест, которые могли бы быть полезными для путешественников, — закусочные, гостиницы, ремонтные мастерские и платные стоянки. Впоследствии путеводитель менялся. К 1930-м рестораны стали получать от Michelin от одной до трех звезд, где одна означает, что заведение признано хорошим среди своего типа кухни, а три — что ради блюд местного шеф-повара можно специально поехать в указанный город. Ранее в России не было ни одного ресторана со звездой «Мишлен». В 2019 г. рестораны White Rabbit и Twins Garden вошли в топ-20 ежегодного рейтинга The Worldʼs 50 Best Restaurants.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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