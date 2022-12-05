Венгрия разрешила производство в России оборудования для АЭС «Пакш-2»
Венгерская сторона выдала нескольким российским машиностроительным предприятиям атомной отрасли разрешение на производство оборудования для двух новых блоков АЭС в городе Пакш, которые будут сооружены по российским технологиям, сообщили в пресс-службе «Атомэнергомаша».
«Венгерская аудиторская группа ЗАО АЭС «Пакш-2» совместно с представителями Венгерского ведомства по атомной энергии (ВВАЭ) провели оценку ядерной квалификации производственных филиалов АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», «Ижора» и «Атоммаш», а также АО «ЦКБМ». <...> По результатам аудита было принято решение выдать предприятиям сертификат ядерной квалификации на изготовление оборудования», — сказано в сообщении компании.
Уточняется, что предприятия были проверены на предмет соответствия «требованиям к системе менеджмента качества, требованиям проекта и венгерского атомного надзора по программе обеспечения качества при разработке и изготовлении оборудования для проекта АЭС «Пакш-2».
В конце августа этого года венгерское управление по атомной энергии выдало российской госкорпорации «Росатом» разрешение на строительство энергоблоков № 5 и № 6 по российским технологиям. В результате строительства новых блоков мощность станции в Пакше возрастет с нынешних 2000 мегаватт до 4400 мегаватт.
В настоящее время на АЭС в городе Пакш, построенной по советским технологиям на берегу Дуная недалеко от Будапешта, функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция обеспечивает 49,6% производства и более трети потребления электроэнергии в стране.
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