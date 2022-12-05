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Венгрия разрешила производство в России оборудования для АЭС «Пакш-2»

Ведомости

Венгерская сторона выдала нескольким российским машиностроительным предприятиям атомной отрасли разрешение на производство оборудования для двух новых блоков АЭС в городе Пакш, которые будут сооружены по российским технологиям, сообщили в пресс-службе «Атомэнергомаша».

«Венгерская аудиторская группа ЗАО АЭС «Пакш-2» совместно с представителями Венгерского ведомства по атомной энергии (ВВАЭ) провели оценку ядерной квалификации производственных филиалов АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», «Ижора» и «Атоммаш», а также АО «ЦКБМ». <...> По результатам аудита было принято решение выдать предприятиям сертификат ядерной квалификации на изготовление оборудования», — сказано в сообщении компании.

Уточняется, что предприятия были проверены на предмет соответствия «требованиям к системе менеджмента качества, требованиям проекта и венгерского атомного надзора по программе обеспечения качества при разработке и изготовлении оборудования для проекта АЭС «Пакш-2».

В конце августа этого года венгерское управление по атомной энергии выдало российской госкорпорации «Росатом» разрешение на строительство энергоблоков № 5 и № 6 по российским технологиям. В результате строительства новых блоков мощность станции в Пакше возрастет с нынешних 2000 мегаватт до 4400 мегаватт.

В настоящее время на АЭС в городе Пакш, построенной по советским технологиям на берегу Дуная недалеко от Будапешта, функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция обеспечивает 49,6% производства и более трети потребления электроэнергии в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных