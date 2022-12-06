В Белоруссии закрылись все магазины H&M Group
В Белоруссии по состоянию на вторник закрыты все магазины одежды H&M Group, передает ТАСС со ссылкой на головной офис компании.
«Все магазины H&M Group в Беларуси закрыты», — говорится в сообщении. Аналогичная ситуация с магазинами ретейлера в России: по состоянию на вторник в стране закрыты все 150 магазинов.
H&M остановил работу 185 российских магазинов в марте этого года. Но в августе он открыл большую часть из них для проведения распродаж перед окончательным уходом как из России, так и из Белоруссии. H&M прогнозировал, что уход из России, шестого по выручке крупнейшего рынка для компании, обойдется ему в $200 млн и будет означать увольнение 6000 сотрудников.
Директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова ранее заявила, что на место закрывшихся магазинов ритейлера H&M активно приходят российские и некоторые иностранные бренды. Так, например, по ее словам, в ТРЦ «Сургут Сити Молл» на месте H&M откроются магазины МФГ Zarina и Befree, а в ТРК «Коллаж» в Пензе – магазины Befree и Kuchenland.
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