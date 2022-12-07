Газета
Бизнес

Российское юрлицо Hewlett-Packard Enterprise могут признать банкротом

Ведомости

Кредитор российской «дочки» Hewlett-Packard Enterprise, компания «Про Фактор» сообщила о намерении инициировать процедуру банкротства российского подразделения производителя электроники. Заявление компании опубликовано в базе «Федресурс».

 «Общество с ограниченной ответственностью «Про Фактор», как кредитор должника, сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» банкротом в связи с наличием непогашенной задолженности в размере более 300 тыс. руб», – отмечается в сообщении «Про Фактор».

Крупнейшими заказчиками «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» на российском рынке были «Ростелеком», МОЭК и «Глонасс», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Hewlett-Packard Enterprise – компания, которая продает облачные решения и серверы.

Она образовалась в 2015 г. после разделения Hewlett Packard на две компании – HP Inc., которая производит ПК, ноутбуки и принтеры, и HP Enterprise (НРЕ). HPE списала убытки от ухода из России и Белоруссии в размере $126 млн во II квартале 2022 г. при выручке $6,71 млрд и чистой прибыли $250 млн.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных