Российское юрлицо Hewlett-Packard Enterprise могут признать банкротом
Кредитор российской «дочки» Hewlett-Packard Enterprise, компания «Про Фактор» сообщила о намерении инициировать процедуру банкротства российского подразделения производителя электроники. Заявление компании опубликовано в базе «Федресурс».
«Общество с ограниченной ответственностью «Про Фактор», как кредитор должника, сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» банкротом в связи с наличием непогашенной задолженности в размере более 300 тыс. руб», – отмечается в сообщении «Про Фактор».
Крупнейшими заказчиками «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» на российском рынке были «Ростелеком», МОЭК и «Глонасс», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Hewlett-Packard Enterprise – компания, которая продает облачные решения и серверы.
Она образовалась в 2015 г. после разделения Hewlett Packard на две компании – HP Inc., которая производит ПК, ноутбуки и принтеры, и HP Enterprise (НРЕ). HPE списала убытки от ухода из России и Белоруссии в размере $126 млн во II квартале 2022 г. при выручке $6,71 млрд и чистой прибыли $250 млн.
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