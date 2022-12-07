Российское юрлицо Hewlett-Packard Enterprise могут признать банкротом

Она образовалась в 2015 г. после разделения Hewlett Packard на две компании – HP Inc., которая производит ПК, ноутбуки и принтеры, и HP Enterprise (НРЕ). HPE списала убытки от ухода из России и Белоруссии в размере $126 млн во II квартале 2022 г. при выручке $6,71 млрд и чистой прибыли $250 млн.