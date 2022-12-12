Банк «Уралсиб» объявил о закрытии сделки с Ситибанком
Банк «Уралсиб» закрыл сделку по приобретению портфеля потребительских кредитов физических лиц у Ситибанка, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«В состав приобретенного портфеля входят потребительские кредиты без залогового обеспечения, дальнейшее обслуживание которых с момента покупки портфеля будет производиться в банке «Уралсиб», — отметили в пресс-службе банка.
Как заявили в «Уралсибе», этот портфель обладает высоким кредитным качеством, дает возможность значительного роста клиентской базы в Москве и Санкт-Петербурге, а также способствует увеличению доходности активов кредитной организации.
В августе РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке сообщил, что кредитным портфелем российского подразделения американской финансовой глобальной корпорации Citigroup — Ситибанка заинтересовался банк «Уралсиб». Тогда уточнялось, что «Уралсиб» рассматривает покупку только розничного кредитного портфеля, а не всего банка. Уже осенью РБК написал, что «Уралсиб» 28 октября заключил договор о приобретении портфеля потребительских кредитов Ситибанка. Об этом изданию сообщили два источника на финансовом рынке.
25 августа Citigroup приняла решение свернуть свой розничный бизнес, а также бизнес по работе с малым и средним предпринимательством (МСП) в России. Компания в ходе этого процесса планировала продать некоторые портфели розничного бизнеса. Сообщалось, что процесс сворачивания бизнеса начнется в III квартале 2022 г. Он должен затронуть порядка 2300 сотрудников из 15 отделений, в том числе филиалы компаний, а также такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц.