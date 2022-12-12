Банк «Уралсиб» объявил о закрытии сделки с Ситибанком

25 августа Citigroup приняла решение свернуть свой розничный бизнес, а также бизнес по работе с малым и средним предпринимательством (МСП) в России. Компания в ходе этого процесса планировала продать некоторые портфели розничного бизнеса. Сообщалось, что процесс сворачивания бизнеса начнется в III квартале 2022 г. Он должен затронуть порядка 2300 сотрудников из 15 отделений, в том числе филиалы компаний, а также такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц.