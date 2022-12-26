В России в этом году побывали около 190 000 иностранных туристов

В конце ноября в «Пулково» посчитали, что введение безвизового режима или электронной визы со странами Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока позволит аэропорту привлечь дополнительно до 2,5 млн пассажиров в год. Речь идет, в первую очередь, о таких странах, как Индия, Саудовская Аравия, Вьетнам, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн, Венесуэла.