В России в этом году побывали около 190 000 иностранных туристов
В 2022 г. Россию посетили порядка 180 000–190 000 иностранных туристов (без учета стран СНГ), сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на встрече главы Минэка Максима Решетникова с представителями туристической индустрии.
«По нашим подсчетам, 180 000-190 000 классических иностранных туристов, мы не берем страны СНГ, посетили Россию в 2022 г.», – приводит ее слова ТАСС.
По оценке эксперта, увеличить число прибывающих в Россию туристов может внедрение электронной визы. Среди россиян же, путешествующих по стране, наиболее популярным направлением остается Черноморское побережье – на него приходится свыше 35% от всех путевок.
Как писали ранее «Ведомости», предложения по реализации замороженного проекта единой электронной визы для въезжающих в Россию иностранцев могут быть внесены к 31 января.
В конце ноября в «Пулково» посчитали, что введение безвизового режима или электронной визы со странами Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока позволит аэропорту привлечь дополнительно до 2,5 млн пассажиров в год. Речь идет, в первую очередь, о таких странах, как Индия, Саудовская Аравия, Вьетнам, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн, Венесуэла.