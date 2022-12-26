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В России в этом году побывали около 190 000 иностранных туристов

Ведомости

В 2022 г. Россию посетили порядка 180 000–190 000 иностранных туристов (без учета стран СНГ), сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на встрече главы Минэка Максима Решетникова с представителями туристической индустрии.

«По нашим подсчетам, 180 000-190 000 классических иностранных туристов, мы не берем страны СНГ, посетили Россию в 2022 г.», – приводит ее слова ТАСС.

По оценке эксперта, увеличить число прибывающих в Россию туристов может внедрение электронной визы. Среди россиян же, путешествующих по стране, наиболее популярным направлением остается Черноморское побережье – на него приходится свыше 35% от всех путевок.

Как писали ранее «Ведомости», предложения по реализации замороженного проекта единой электронной визы для въезжающих в Россию иностранцев могут быть внесены к 31 января. 

В конце ноября в «Пулково» посчитали, что введение безвизового режима или электронной визы со странами Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока позволит аэропорту привлечь дополнительно до 2,5 млн пассажиров в год. Речь идет, в первую очередь, о таких странах, как Индия, Саудовская Аравия, Вьетнам, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн, Венесуэла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных