Погрузка на сети РЖД снизилась на 3,8%
В декабре погрузка составила 102,7 млн т, что на 5,3% ниже декабря 2021 г.
Сильнее всего, по данным РЖД, по итогам года снизились перевозки лесных грузов (-24,8%), лома черных металлов (-21,5%), кокса (-15,7%), а также промышленного сырья и формовочных материалов (-13,1%). Сокращение по цветной руде и серному сырью составило 8,7%, по химическим и минеральным удобрениям – 6,9%, по черным металлам – 4,3%, по нефти и нефтепродуктам – 0,7%. При этом перевозки строительных грузов наоборот выросли – на 5,7%.
«Грузооборот в 2022 г. составил 2636,1 млрд тарифных тонно-км (-0,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3300,4 млрд тонно-км (-0,6%)», – добавили в компании.
Как писали в декабре «Ведомости», снижение погрузки на сети РЖД по итогам года станет сильнейшим за последние 13 лет, при этом лучше ожидаемого монополией значения в 5%. Самое крупное падение объемов перевозок на 15% было в 2009 г. По официальным данным РЖД, за последние годы падение фиксировалось только в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Тогда погрузка на сети составила 1,243 трлн т (-2,7% к предыдущему году). В 2021 г. это отставание удалось наверстать: было погружено 1,283 трлн т – на 3,2% больше, чем в 2020 г. Этот показатель незначительно выше и доковидных значений 2019 г. в 1,278 млн т.