Погрузка на сети РЖД снизилась на 3,8%

Как писали в декабре «Ведомости», снижение погрузки на сети РЖД по итогам года станет сильнейшим за последние 13 лет, при этом лучше ожидаемого монополией значения в 5%. Самое крупное падение объемов перевозок на 15% было в 2009 г. По официальным данным РЖД, за последние годы падение фиксировалось только в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Тогда погрузка на сети составила 1,243 трлн т (-2,7% к предыдущему году). В 2021 г. это отставание удалось наверстать: было погружено 1,283 трлн т – на 3,2% больше, чем в 2020 г. Этот показатель незначительно выше и доковидных значений 2019 г. в 1,278 млн т.