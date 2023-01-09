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Бизнес

Погрузка на сети РЖД снизилась на 3,8%

Ведомости

По итогам 2022 г. погрузка на сети РЖД снизилась на 3,8% по сравнению с 2021 г., составив 1 млрд 234,3 млн т, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В декабре погрузка составила 102,7 млн т, что на 5,3% ниже декабря 2021 г.

Сильнее всего, по данным РЖД, по итогам года снизились перевозки лесных грузов (-24,8%), лома черных металлов (-21,5%), кокса (-15,7%), а также промышленного сырья и формовочных материалов (-13,1%). Сокращение по цветной руде и серному сырью составило 8,7%, по химическим и минеральным удобрениям – 6,9%, по черным металлам – 4,3%, по нефти и нефтепродуктам – 0,7%. При этом перевозки строительных грузов наоборот выросли – на 5,7%.

«Грузооборот в 2022 г. составил 2636,1 млрд тарифных тонно-км (-0,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3300,4 млрд тонно-км (-0,6%)», – добавили в компании.

Как писали в декабре «Ведомости», снижение погрузки на сети РЖД по итогам года станет сильнейшим за последние 13 лет, при этом лучше ожидаемого монополией значения в 5%. Самое крупное падение объемов перевозок на 15% было в 2009 г. По официальным данным РЖД, за последние годы падение фиксировалось только в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Тогда погрузка на сети составила 1,243 трлн т (-2,7% к предыдущему году). В 2021 г. это отставание удалось наверстать: было погружено 1,283 трлн т – на 3,2% больше, чем в 2020 г. Этот показатель незначительно выше и доковидных значений 2019 г. в 1,278 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных