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Эксперты назвали последствия от ухода Coca-Cola и Pepsi для рынка газировки в России

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Остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России привела к резкому сокращению сегмента газированных напитков без сахара. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

В частности, с ноября 2021 г. по ноябрь 2022 г. натуральные продажи газированных напитков без сахара снизились на 9,8%, а доля такой продукции упала до 8,5% рынка с 9,3% рынка в 2021 г. При этом в денежном выражении продажи увеличились на 3,6%. Это связано с ростом цен, пишет «Коммерсантъ».

Для сравнения: в 2021 г. популярность газированных напитков без сахара была достаточно высокой. В частности, с ноября 2020 г. по ноябрь 2021 г. продажи такой продукции в натуральном выражении росли на 10,7%, а в денежном — на 19,9% год к году, что было сопоставимо с показателями всех газированных напитков.

Собеседники газеты указали на то, что такая тенденция может быть связана с уходом двух крупных американских производителей с российского рынка. В частности, те бренды, которые пришли на замену Coca-Cola и PepsiCo, в первую очередь выпускали сахаросодержащие напитки, а продукцию без сахара они выпустили значительно позже. 

После начала специальной военной операции на Украине Coca-Cola и PepsiCo начали сокращать свое присутствие в России. В частности, они приняли решение приостановить инвестиции в маркетинг и отказаться от производства и продажи на российском рынке своих глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Fanta, Sprite и Pepsi, 7UP и Mirinda соответственно. В сентябре 2022 г. Reuters сообщил, что PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России.

В результате те предприятия, которые занимались производством напитков Coca-Cola, сосредоточились на выпуске и продаже местных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья». Владелец российских заводов Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в июле сменил название на Multon Partners. В августе стало известно, что вместо напитка с привычным названием появится бренд «Добрый кола». Что касается PepsiCo, то она сосредоточилась на производстве линейки Evervess и «Русский дар».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных