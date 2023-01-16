Эксперты назвали последствия от ухода Coca-Cola и Pepsi для рынка газировки в России
Остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России привела к резкому сокращению сегмента газированных напитков без сахара. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.
В частности, с ноября 2021 г. по ноябрь 2022 г. натуральные продажи газированных напитков без сахара снизились на 9,8%, а доля такой продукции упала до 8,5% рынка с 9,3% рынка в 2021 г. При этом в денежном выражении продажи увеличились на 3,6%. Это связано с ростом цен, пишет «Коммерсантъ».
Для сравнения: в 2021 г. популярность газированных напитков без сахара была достаточно высокой. В частности, с ноября 2020 г. по ноябрь 2021 г. продажи такой продукции в натуральном выражении росли на 10,7%, а в денежном — на 19,9% год к году, что было сопоставимо с показателями всех газированных напитков.
Собеседники газеты указали на то, что такая тенденция может быть связана с уходом двух крупных американских производителей с российского рынка. В частности, те бренды, которые пришли на замену Coca-Cola и PepsiCo, в первую очередь выпускали сахаросодержащие напитки, а продукцию без сахара они выпустили значительно позже.
После начала специальной военной операции на Украине Coca-Cola и PepsiCo начали сокращать свое присутствие в России. В частности, они приняли решение приостановить инвестиции в маркетинг и отказаться от производства и продажи на российском рынке своих глобальных брендов напитков — Coca-Cola, Fanta, Sprite и Pepsi, 7UP и Mirinda соответственно. В сентябре 2022 г. Reuters сообщил, что PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России.
В результате те предприятия, которые занимались производством напитков Coca-Cola, сосредоточились на выпуске и продаже местных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья». Владелец российских заводов Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в июле сменил название на Multon Partners. В августе стало известно, что вместо напитка с привычным названием появится бренд «Добрый кола». Что касается PepsiCo, то она сосредоточилась на производстве линейки Evervess и «Русский дар».