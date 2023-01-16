Эксперты назвали последствия от ухода Coca-Cola и Pepsi для рынка газировки в России

Для сравнения: в 2021 г. популярность газированных напитков без сахара была достаточно высокой. В частности, с ноября 2020 г. по ноябрь 2021 г. продажи такой продукции в натуральном выражении росли на 10,7%, а в денежном — на 19,9% год к году, что было сопоставимо с показателями всех газированных напитков.