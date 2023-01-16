«Евротранс» опубликовал предварительные финансовые показатели по итогам года

Ранее в интервью «Ведомостям» владельцы сети заявили о планах выйти на IPO в 2023 г. По оценкам самой компании, она занимает 2-е место среди независимых операторов АЗС в Московском регионе с долей 3,2% рынка и ожидает в 2022 г. выручку в 52 млрд руб., а к 2025 г. планирует увеличить ее более чем в 1,5 раза.