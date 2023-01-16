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«Евротранс» опубликовал предварительные финансовые показатели по итогам года

Ведомости

АЗС «Трасс» (АО «Евротранс») опубликовал предварительные итоги основных финансовых показателей по итогам 2022 г., передает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что «ЕвроТранс» сформировал EBITDA в 6,1 млрд руб., что лучше на 5% прогноза по итогам III квартала прошлого года. Выручка составила 53 млрд руб.

В 2021 г. EBITDA составляла 3 млрд руб. при выручке 48 млрд руб. Улучшение показателей обусловлено повышением эффективности системы управления и благоприятной конъюнктурой на топливном рынке, добавили в пресс-службе.

Ранее в интервью «Ведомостям» владельцы сети заявили о планах выйти на IPO в 2023 г. По оценкам самой компании, она занимает 2-е место среди независимых операторов АЗС в Московском регионе с долей 3,2% рынка и ожидает в 2022 г. выручку в 52 млрд руб., а к 2025 г. планирует увеличить ее более чем в 1,5 раза. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных