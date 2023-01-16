«Евротранс» опубликовал предварительные финансовые показатели по итогам года
АЗС «Трасс» (АО «Евротранс») опубликовал предварительные итоги основных финансовых показателей по итогам 2022 г., передает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что «ЕвроТранс» сформировал EBITDA в 6,1 млрд руб., что лучше на 5% прогноза по итогам III квартала прошлого года. Выручка составила 53 млрд руб.
В 2021 г. EBITDA составляла 3 млрд руб. при выручке 48 млрд руб. Улучшение показателей обусловлено повышением эффективности системы управления и благоприятной конъюнктурой на топливном рынке, добавили в пресс-службе.
Ранее в интервью «Ведомостям» владельцы сети заявили о планах выйти на IPO в 2023 г. По оценкам самой компании, она занимает 2-е место среди независимых операторов АЗС в Московском регионе с долей 3,2% рынка и ожидает в 2022 г. выручку в 52 млрд руб., а к 2025 г. планирует увеличить ее более чем в 1,5 раза.