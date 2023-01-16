Москва выделила более 800 млн рублей на импортозамещающие производства

Как уточняет официальный портал московского мэра, чуть более 200 млн руб. компании получат авансом, остальные средства будут выплачиваться ежегодно, исходя из фактических расходов и сроков реализации проекта. За счет гранта они смогут покрыть половину издержек на покупку объектов недвижимости или же подключение к инженерным сетям. Средства также можно потратить на права на результаты интеллектуальной деятельности, приобретение оборудования или ПО.