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Москва выделила более 800 млн рублей на импортозамещающие производства

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Власти Москвы выделили свыше 800 млн руб. на развитие импортозамещающих производств, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Выделили больше 800 млн руб. на развитие импортозамещающих производств», – написал он.

Глава города пояснил, что Московский инновационный кластер в апреле 2022 г. начал программу предоставления грантов на создание и расширение таких производств. 

По итогам отбора было одобрено 15 заявок для компаний, работающих в сферах медицины, фармацевтики, IT, электротехники, машиностроения, целлюлозно-бумажной промышленности, производства стройматериалов.

Как уточняет официальный портал московского мэра, чуть более 200 млн руб. компании получат авансом, остальные средства будут выплачиваться ежегодно, исходя из фактических расходов и сроков реализации проекта. За счет гранта они смогут покрыть половину издержек на покупку объектов недвижимости или же подключение к инженерным сетям. Средства также можно потратить на права на результаты интеллектуальной деятельности, приобретение оборудования или ПО.

В декабре 2022 г. Собянин заявил, что московский бизнес сумел быстро адаптироваться к новым реалиям после усиления антироссийских санкций. Уход зарубежных компаний создал как много проблем, например по части комплектующих, так и возможностей – многие этими возможностями успели воспользоваться, пояснил Собянин. В частности, сильнее прочих пострадала автомобильная отрасль, однако можно нарабатывать собственный опыт и делать шаги вперед, отметил он. Перспективным в данной сфере является направление электроавтомобилей, добавил мэр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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