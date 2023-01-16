Москва выделила более 800 млн рублей на импортозамещающие производства
Власти Москвы выделили свыше 800 млн руб. на развитие импортозамещающих производств, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Выделили больше 800 млн руб. на развитие импортозамещающих производств», – написал он.
Глава города пояснил, что Московский инновационный кластер в апреле 2022 г. начал программу предоставления грантов на создание и расширение таких производств.
По итогам отбора было одобрено 15 заявок для компаний, работающих в сферах медицины, фармацевтики, IT, электротехники, машиностроения, целлюлозно-бумажной промышленности, производства стройматериалов.
Как уточняет официальный портал московского мэра, чуть более 200 млн руб. компании получат авансом, остальные средства будут выплачиваться ежегодно, исходя из фактических расходов и сроков реализации проекта. За счет гранта они смогут покрыть половину издержек на покупку объектов недвижимости или же подключение к инженерным сетям. Средства также можно потратить на права на результаты интеллектуальной деятельности, приобретение оборудования или ПО.
В декабре 2022 г. Собянин заявил, что московский бизнес сумел быстро адаптироваться к новым реалиям после усиления антироссийских санкций. Уход зарубежных компаний создал как много проблем, например по части комплектующих, так и возможностей – многие этими возможностями успели воспользоваться, пояснил Собянин. В частности, сильнее прочих пострадала автомобильная отрасль, однако можно нарабатывать собственный опыт и делать шаги вперед, отметил он. Перспективным в данной сфере является направление электроавтомобилей, добавил мэр.