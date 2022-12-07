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Бизнес

Собянин заявил о быстрой адаптации московского бизнеса к санкциям

Ведомости

Московский бизнес сумел быстро адаптироваться к новым реалиям после усиления антироссийских санкций, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

«Российский бизнес много чего в своей жизни видел, его просто так не напугаешь. Поэтому в целом ситуация была точно не паническая, хотя в целом было много тревог, опасений. Но по прошествии нескольких месяцев можно сказать, что опасения эти не сбылись. Наш бизнес быстро адаптировался к этой ситуации», – рассказал он.

Скорость этой адаптации, по словам мэра, вызвала удивление не только в России, но и во всем мире. Уход зарубежных компаний создал как много проблем, например по части комплектующих, так и возможностей – многие этими возможностями успели воспользоваться, пояснил Собянин. В частности, сильнее прочих пострадала автомобильная отрасль, однако можно нарабатывать собственный опыт и делать шаги вперед, отметил он. Перспективным в данной сфере является направление электроавтомобилей, добавил мэр. 

В конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о продолжении адаптации российской экономики к вызовам и ее устойчивости к целому ряду рисков. Он тогда напомнил, что многие эксперты улучшили оценки по динамике ВВП, в том числе международные организации – Международный валютный фонд, Всемирный банк, ОЭСР. Снижение российской экономики по итогам года, по предварительным прогнозам правительства, может оказаться меньше 3%, указал Мишустин.

Страны Запада резко усилии санкции против России из-за специальной военной операции, которая началась 24 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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