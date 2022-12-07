Собянин заявил о быстрой адаптации московского бизнеса к санкциям
Московский бизнес сумел быстро адаптироваться к новым реалиям после усиления антироссийских санкций, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.
«Российский бизнес много чего в своей жизни видел, его просто так не напугаешь. Поэтому в целом ситуация была точно не паническая, хотя в целом было много тревог, опасений. Но по прошествии нескольких месяцев можно сказать, что опасения эти не сбылись. Наш бизнес быстро адаптировался к этой ситуации», – рассказал он.
Скорость этой адаптации, по словам мэра, вызвала удивление не только в России, но и во всем мире. Уход зарубежных компаний создал как много проблем, например по части комплектующих, так и возможностей – многие этими возможностями успели воспользоваться, пояснил Собянин. В частности, сильнее прочих пострадала автомобильная отрасль, однако можно нарабатывать собственный опыт и делать шаги вперед, отметил он. Перспективным в данной сфере является направление электроавтомобилей, добавил мэр.
В конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о продолжении адаптации российской экономики к вызовам и ее устойчивости к целому ряду рисков. Он тогда напомнил, что многие эксперты улучшили оценки по динамике ВВП, в том числе международные организации – Международный валютный фонд, Всемирный банк, ОЭСР. Снижение российской экономики по итогам года, по предварительным прогнозам правительства, может оказаться меньше 3%, указал Мишустин.
Страны Запада резко усилии санкции против России из-за специальной военной операции, которая началась 24 февраля.
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