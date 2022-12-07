Собянин заявил о быстрой адаптации московского бизнеса к санкциям

«Российский бизнес много чего в своей жизни видел, его просто так не напугаешь. Поэтому в целом ситуация была точно не паническая, хотя в целом было много тревог, опасений. Но по прошествии нескольких месяцев можно сказать, что опасения эти не сбылись. Наш бизнес быстро адаптировался к этой ситуации», – рассказал он.