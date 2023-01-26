ФАС разрешил ГК «Рост» купить тепличный комплекс в Орловской области

Федеральная антимонопольная служба разрешила «УК Агрокапитал» приобрести 100% орловской компании по выращиванию тепличных овощей «ЭкоПродукт». Об этом сообщается в телеграм-канале службы 26 января. По мнению ФАС, «сделка не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке овощей». Само ходатайство было подано 19 декабря 2022 г.