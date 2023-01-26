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ФАС разрешил ГК «Рост» купить тепличный комплекс в Орловской области

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Федеральная антимонопольная служба разрешила «УК Агрокапитал» приобрести 100% орловской компании по выращиванию тепличных овощей «ЭкоПродукт». Об этом сообщается в телеграм-канале службы 26 января. По мнению ФАС, «сделка не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке овощей». Само ходатайство было подано 19 декабря 2022 г.

«УК Агрокапитал» входит в ГК «Рост», которая называет себя лидером на рынке овощей защищенного грунта в России. Группа объединяет 16 тепличных комплексов площадью 400 га и годовым объемом производства в 400 000 т. Группа специализируется на выращивании томатов, огурцов и различных салатов. Основным владельцем «Рост» является бизнесмен Сергей Рукин. Консолидированная финансовая выручка не раскрывается.

«ЭкоПродукт» ГК «Рост» планирует приобрести для расширения собственной производственный базы, говорилось в ходатайстве. Общая площадь Орловского тепличного комплекса – 7 га, а годовые мощности производства — 3500 т огурцов и томатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных