ФАС разрешил ГК «Рост» купить тепличный комплекс в Орловской области
Федеральная антимонопольная служба разрешила «УК Агрокапитал» приобрести 100% орловской компании по выращиванию тепличных овощей «ЭкоПродукт». Об этом сообщается в телеграм-канале службы 26 января. По мнению ФАС, «сделка не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке овощей». Само ходатайство было подано 19 декабря 2022 г.
«УК Агрокапитал» входит в ГК «Рост», которая называет себя лидером на рынке овощей защищенного грунта в России. Группа объединяет 16 тепличных комплексов площадью 400 га и годовым объемом производства в 400 000 т. Группа специализируется на выращивании томатов, огурцов и различных салатов. Основным владельцем «Рост» является бизнесмен Сергей Рукин. Консолидированная финансовая выручка не раскрывается.
«ЭкоПродукт» ГК «Рост» планирует приобрести для расширения собственной производственный базы, говорилось в ходатайстве. Общая площадь Орловского тепличного комплекса – 7 га, а годовые мощности производства — 3500 т огурцов и томатов.