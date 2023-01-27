«Аэрофлот» возобновит полеты в Казахстан с 1 февраля
С 1 февраля 2023 г. «Аэрофлот» возобновляет полеты в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Аэрофлот возобновляет программу собственных регулярных рейсов в города Казахстана. С 1 февраля Аэрофлот начинает полеты в Астану, Алматы и Атырау на самолетах семейства Airbus A320», — говорится в сообщении.
В Астану авиакомпания будет летать до двух раз в день, а в Алматы планируется выполнять до трех ежедневных рейсов в неделю. До Атырау в феврале можно будет добраться два раза в неделю — по средам и субботам. Уточняется, что с марта число полетов увеличится до трех в неделю — добавится рейс в понедельник.
До февраля рейсы в Казахстан осуществляет авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот»), напомнили в пресс-службе авиакомпании.
Согласно данным агрегаторов авиабилетов, это единственная российская компания, которая летает в Казахстан без пересадок в настоящее время. Также до республики без пересадок можно добраться на самолетах казахстанского авиаперевозчика SCAT Airlines.
Сегодня, 27 января, в Казахстане вступили в силу новые правила пребывания иностранцев в стране, которые отменяют «визаран». Теперь они могут находиться в республике без визы 30 дней. Общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 календарных дней.