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«Аэрофлот» возобновит полеты в Казахстан с 1 февраля

Ведомости

С 1 февраля 2023 г. «Аэрофлот» возобновляет полеты в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Аэрофлот возобновляет программу собственных регулярных рейсов в города Казахстана. С 1 февраля Аэрофлот начинает полеты в Астану, Алматы и Атырау на самолетах семейства Airbus A320», — говорится в сообщении.

В Астану авиакомпания будет летать до двух раз в день, а в Алматы планируется выполнять до трех ежедневных рейсов в неделю. До Атырау в феврале можно будет добраться два раза в неделю — по средам и субботам. Уточняется, что с марта число полетов увеличится до трех в неделю — добавится рейс в понедельник.

До февраля рейсы в Казахстан осуществляет авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот»), напомнили в пресс-службе авиакомпании. 

Согласно данным агрегаторов авиабилетов, это единственная российская компания, которая летает в Казахстан без пересадок в настоящее время. Также до республики без пересадок можно добраться на самолетах казахстанского авиаперевозчика SCAT Airlines.

Сегодня, 27 января, в Казахстане вступили в силу новые правила пребывания иностранцев в стране, которые отменяют «визаран». Теперь они могут находиться в республике без визы 30 дней. Общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 календарных дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных