«Аэрофлот» возобновит полеты в Казахстан с 1 февраля

В Астану авиакомпания будет летать до двух раз в день, а в Алматы планируется выполнять до трех ежедневных рейсов в неделю. До Атырау в феврале можно будет добраться два раза в неделю — по средам и субботам. Уточняется, что с марта число полетов увеличится до трех в неделю — добавится рейс в понедельник.