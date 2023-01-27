В Госдуме назвали основные направления выездного туризма в 2023 году

«Например, в 2022 г. мы максимально тесно сотрудничали с Турцией, в том числе и по вопросам авиасообщения с Россией и банковского обслуживания российских граждан. Таким образом, Турция осталась в списке самых популярных для отдыха стран. Наши граждане охотно отдыхают в ОАЭ, Таиланде, Египте. Прорабатываются послабления визового режима для туристов на взаимной основе с Китаем и Ираном», – сказал он. В сентябре 2022 г. представитель министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари утверждала, что Тегеран и Москва в январе 2023 г. отменят групповые визы для своих туристов.