В Госдуме назвали основные направления выездного туризма в 2023 году
Россия рассчитывает на послабления визового режима для туристов с Китаем и Ираном в 2023 г., а также на открытие новых направлений в авиасообщении, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. По его словам, популярность тех или иных направлений будет зависеть в том числе от внешнеполитической конъюнктуры.
«Например, в 2022 г. мы максимально тесно сотрудничали с Турцией, в том числе и по вопросам авиасообщения с Россией и банковского обслуживания российских граждан. Таким образом, Турция осталась в списке самых популярных для отдыха стран. Наши граждане охотно отдыхают в ОАЭ, Таиланде, Египте. Прорабатываются послабления визового режима для туристов на взаимной основе с Китаем и Ираном», – сказал он. В сентябре 2022 г. представитель министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари утверждала, что Тегеран и Москва в январе 2023 г. отменят групповые визы для своих туристов.
Продолжают оставаться популярными направлениями и страны СНГ, в частности, из-за возможности пользоваться аэропортами этих стран как транзитными хабами в страны, с которыми авиасообщение прекращено, отметил Тарбаев.
По мнению главы комитета, «грандиозные возможности и вызовы» есть у внутреннего туризма. Россия может предложить уникальные туристические продукты, например Арктику, подчеркнул он. «Что касается развития отдельных регионов, я не раз говорил – на Россию надо смотреть как на асимметричную Федерацию и развивать различные территории или регионы по разным сценариям, взяв за ориентир успешные мировые сценарии морского курорта, крупного мегаполиса или национального парка», – сообщил Тарбаев.
В декабре 2022 г. он предлагал рассматривать игорный бизнес как одно из направлений событийного туризма в России, чтобы его проще развивать. Игорный бизнес в рамках индустрии внутреннего туризма «тянет за собой другие направления — форумы, концерты и т. д.», отмечал депутат.
Вопросы развития внутреннего туризма рассматривались 24 января на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Глава Минэкономразвития Максим Решетников, в частности, предложил обнулить НДС для туроператоров по внутреннему и въездному туризму, чтобы синхронизировать эту меру поддержки с льготой для гостиниц. Эту меру предлагается оформить «задним числом» – с 1 января 2023 г. по июль 2027 г.
«Нам туроператоры для развития туристической отрасли крайне необходимы, потому что они и раскатывают новые маршруты, и гарантируют комплексный продукт. Это системообразующие организации в отрасли», – заявил Решетников. Глава Минфина Антон Силуанов подтвердил, что его министерство инициативу согласовало.
По предварительным данным Росстата, число туристических поездок с размещением в гостиницах в 2022 г. году по сравнению с 2021-м выросло на 8% и составило порядка 62 млн человек, сообщил Решетников. Этот показатель почти достиг доковидного уровня (65 млн поездок), несмотря на закрытие аэропортов в ряде южных городов страны, уточнил министр.
«После введения в прошлом году нулевого НДС для гостиниц мы следили за ситуацией на рынке и быстро поняли, что мера, которая должна была бы стать прорывной для туристической отрасли, желаемого эффекта не имеет. Хотя проживание и является одним из ключевых элементов отдыха, гостиничные услуги связаны с туроператорскими. Фактически получалось, что туроператоры платят в бюджет налог со всего отраслевого оборота», – отметил Тарбаев. Если туроператоров освободят от уплаты НДС, эффект будет «заметен» уже в ближайший сезон, предположил он.