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Норвегия обнаружила в море значительные запасы металлов и минералов

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Норвежские исследователи обнаружили залежи с существенными запасами металлов и минералов в недрах континентального шельфа страны, передает Reuters со ссылкой на заявление Норвежского нефтяного директората (NPD), который и проводил исследование.

В отдаленных районах Норвежского и Гренландского морей находятся, по предварительной оценке, 38 млн т меди и 45 млн т цинка. В выросших на коренных породах за миллионы лет марганцевых корках содержатся также 24 млн т магния и 3,1 млн т кобальта.

Кроме того, марганцевые корки могут содержать и другие и редкоземельные металлы, например неодим, иттрий и диспрозий. Эти металлы важны при производстве ветряных турбин и двигателей электромобилей, подчеркнули в NPD. Там также уточнили, что необходимо проведение дальнейших исследований, чтобы выяснить, какой объем залежей можно добыть при приемлемом уровне воздействия на окружающую среду.

Экологи, отмечает агентство, уже призвали Норвегию отложить разведку полезных ископаемых на морском дне до тех пор, пока не будут установлены обитающие там живые организмы и влияние добычи полезных ископаемых на них. 

Ранее в январе стало известно, что шведская государственная горнодобывающая компания LKAB нашла в районе Кируны крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов. LKAB оценила запасы нового месторождения в более миллиона тонн оксидов редкоземельных элементов. Гендиректор компании Ян Мострем отметил, что данное месторождение может сыграть значительную роль в производстве материалов, которые обеспечивают зеленый переход.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных