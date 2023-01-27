Норвегия обнаружила в море значительные запасы металлов и минералов

Кроме того, марганцевые корки могут содержать и другие и редкоземельные металлы, например неодим, иттрий и диспрозий. Эти металлы важны при производстве ветряных турбин и двигателей электромобилей, подчеркнули в NPD. Там также уточнили, что необходимо проведение дальнейших исследований, чтобы выяснить, какой объем залежей можно добыть при приемлемом уровне воздействия на окружающую среду.