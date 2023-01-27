Белоруссия увеличит тарифы на прокачку нефти через свою территорию на 9%

Как писали «Ведомости» в ноябре 2022 г., «Гомельтранснефть Дружба» просила российскую «Транснефть» увеличить тариф на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на 39% с 1 января 2023 г. Согласно методике, утвержденной правительствами РФ и Белоруссии, если «Транснефть» и «Гомельтранснефть Дружба» не могут согласовать уровень индексации тарифов на прокачку, его утверждают не позднее 1 февраля антимонопольные ведомства двух стран на уровне прогнозной инфляции в России (12,4% в 2022 г.) плюс 3 п. п. То есть в этом случае тариф должен был вырасти на 15,4%. С 1 февраля 2022 г. тарифы на транзит нефти через территорию Белоруссии выросли на 7,4% по сравнению с уровнем 2021 г.