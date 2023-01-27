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Белоруссия увеличит тарифы на прокачку нефти через свою территорию на 9%

Ведомости

Белорусская госкомпания «Гомельтранснефть Дружба» с 1 февраля повысит тарифы на транзит нефти через территорию Белоруссии на 9%, сообщило министерство антимонопольного регулирования и торговли республики.

«...С 1 февраля 2023 г. тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь, проиндексированы на 9%», – говорится в сообщении.

Постановление также подразумевает повышение тарифов на транспортировку нефти по внутриреспубликанским маршрутным направлениям, добавили там.

Как писали «Ведомости» в ноябре 2022 г., «Гомельтранснефть Дружба» просила российскую «Транснефть» увеличить тариф на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на 39% с 1 января 2023 г. Согласно методике, утвержденной правительствами РФ и Белоруссии, если «Транснефть» и «Гомельтранснефть Дружба» не могут согласовать уровень индексации тарифов на прокачку, его утверждают не позднее 1 февраля антимонопольные ведомства двух стран на уровне прогнозной инфляции в России (12,4% в 2022 г.) плюс 3 п. п. То есть в этом случае тариф должен был вырасти на 15,4%. С 1 февраля 2022 г. тарифы на транзит нефти через территорию Белоруссии выросли на 7,4% по сравнению с уровнем 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных