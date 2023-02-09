British American Tobacco закроет бизнес в России и Белоруссии до конца 2023 года
Британский производитель табачной продукции British American Tobacco (BAT) планирует закрыть свой бизнес в России и Белоруссии до конца 2023 г. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Рост выручки в этом году в постоянной валюте составит 3-5%, это зависит от сроков передачи российского и белорусского бизнеса, которое, как ожидается, произойдет до конца 2023 г.», – сказано в сообщении.
На российском рынке BAT представлена марками сигарет Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява золотая» и др., а также системой нагревания табака Glo.