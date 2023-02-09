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British American Tobacco закроет бизнес в России и Белоруссии до конца 2023 года

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Британский производитель табачной продукции British American Tobacco (BAT) планирует закрыть свой бизнес в России и Белоруссии до конца 2023 г. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

«Рост выручки в этом году в постоянной валюте составит 3-5%, это зависит от сроков передачи российского и белорусского бизнеса, которое, как ожидается, произойдет до конца 2023 г.», – сказано в сообщении. 

На российском рынке BAT представлена марками сигарет Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява золотая» и др., а также системой нагревания табака Glo. 

British American Tobacco открыла свое представительство в России в 1991 г., а 11 марта 2022 г. объявила об уходе из страны. После этого в конце июля компания сообщила, что по итогам шести месяцев она потеряла около 957 млн фунтов стерлингов ($1,2 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных