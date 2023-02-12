В Минпромторге оценили способность производителей РФ заменить Uniqlo
Российские производители одежды способны заменить ритейлера из Японии Uniqlo, который, как сообщалось, может прекратить работу в стране. Об этом «РИА Новости» заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
По его словам, российские компании, которые власти презентовали на международных выставках, способны «прекрасно заместить» продукцию Uniqlo – бренда, который специализируется на повседневной одежде и одежде для активного отдыха.
«Причем продукцией намного лучше по качеству, дизайну и стилю», – сказал Евтухов.
Если магазины Uniqlo закроются, то освободившиеся площади в торговых центрах не будут пустовать, считает замминистра.
«Как показывает практика последних месяцев, хорошее место пустым не бывает. Прекрасно заполняются и отечественными производителями, которым раньше было сложно получить место на полке в силу жесткой конкуренции с глобальными игроками. А также компании из дружественных стран приходят с хорошей продукцией», – сказал Евтухов.
Японская компания Fast Retailing, владеющая брендом Uniqlo, объявила о приостановке деятельности в России 10 марта 2022 г. из-за «возникших трудностей». Это случилось спустя всего несколько дней после того, как ее генеральный директор Тадаши Янаи заявил, что ритейлер продолжит работать у нас в стране. «Одежда – это предмет первой жизненной необходимости, и россияне имеют то же самое право жить, как и мы», – говорил он.
Осенью Uniqlo уведомила персонал компании о подготовке отдельных временно остановленных магазинов к полному закрытию, сообщил в октябре «Ведомостям» один из сотрудников компании. По его словам, ритейлер вызвал менеджеров в некоторые из них, чтобы собрать с витрин товары и подготовить их к вывозу. Ему не известно точное число магазинов, которые планируется сократить, но, согласно данным японского сайта Uniqlo, в России свернуты уже как минимум две точки: по состоянию на март их было 50, а на конец сентября – уже 48.
В феврале «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости писал, что компания расторгла договоры аренды в части торговых центров и не планирует возобновлять работу своих магазинов. До этого «Известия» сообщили о планах Uniqlo сохранить в РФ только пять магазинов.