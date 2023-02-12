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Бизнес

В Минпромторге оценили способность производителей РФ заменить Uniqlo

Ведомости

Российские производители одежды способны заменить ритейлера из Японии Uniqlo, который, как сообщалось, может прекратить работу в стране. Об этом «РИА Новости» заявил статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По его словам, российские компании, которые власти презентовали на международных выставках, способны «прекрасно заместить» продукцию Uniqlo – бренда, который специализируется на повседневной одежде и одежде для активного отдыха.

«Причем продукцией намного лучше по качеству, дизайну и стилю», – сказал Евтухов. 

Если магазины Uniqlo закроются, то освободившиеся площади в торговых центрах не будут пустовать, считает замминистра. 

«Как показывает практика последних месяцев, хорошее место пустым не бывает. Прекрасно заполняются и отечественными производителями, которым раньше было сложно получить место на полке в силу жесткой конкуренции с глобальными игроками. А также компании из дружественных стран приходят с хорошей продукцией», – сказал Евтухов.

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Японская компания Fast Retailing, владеющая брендом Uniqlo, объявила о приостановке деятельности в России 10 марта 2022 г. из-за «возникших трудностей». Это случилось спустя всего несколько дней после того, как ее генеральный директор Тадаши Янаи заявил, что ритейлер продолжит работать у нас в стране. «Одежда – это предмет первой жизненной необходимости, и россияне имеют то же самое право жить, как и мы», – говорил он.

Осенью Uniqlo уведомила персонал компании о подготовке отдельных временно остановленных магазинов к полному закрытию, сообщил в октябре «Ведомостям» один из сотрудников компании. По его словам, ритейлер вызвал менеджеров в некоторые из них, чтобы собрать с витрин товары и подготовить их к вывозу. Ему не известно точное число магазинов, которые планируется сократить, но, согласно данным японского сайта Uniqlo, в России свернуты уже как минимум две точки: по состоянию на март их было 50, а на конец сентября – уже 48.

В феврале «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости писал, что компания расторгла договоры аренды в части торговых центров и не планирует возобновлять работу своих магазинов. До этого «Известия» сообщили о планах Uniqlo сохранить в РФ только пять магазинов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных