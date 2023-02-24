Попавшие под британские санкции банки сообщили о работе в штатном режиме

«Банк Санкт-Петербург» в комментарии ТАСС заявил, что специалисты сейчас изучают детали введенных санкций и возможное влияние на проведение валютных платежей, пообещав дать более конкретный комментарий позже, сейчас банк работает в штатном режиме. В банке «Зенит» также указали в разговоре с агентством на отсутствие активов в Великобритании и операций в фунтах, работа банка не нарушена.