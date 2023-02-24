Попавшие под британские санкции банки сообщили о работе в штатном режиме
Оказавшиеся под британскими санкциями «Банк Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Банк Зенит» и МТС-банк сообщили, что продолжают работать в штатном режиме.
В пресс-службе МТС-банка подчеркнули, что не держат активов в Великобритании, а расчеты в фунтах были заблаговременно прекращены.
В «Уралсибе» отметили, что введенные санкции никак не отразятся на работе сервисов банка. «Мы продолжаем работать в штатном режиме: все подразделения, офисы, банкоматы, приложения и карты продолжают работать без ограничений», – рассказали там.
«Банк Санкт-Петербург» в комментарии ТАСС заявил, что специалисты сейчас изучают детали введенных санкций и возможное влияние на проведение валютных платежей, пообещав дать более конкретный комментарий позже, сейчас банк работает в штатном режиме. В банке «Зенит» также указали в разговоре с агентством на отсутствие активов в Великобритании и операций в фунтах, работа банка не нарушена.
О новых санкциях Лондон объявил ранее сегодня. Они подразумевают заморозку любых активов на территории королевства и запрет на въезд. Всего под ограничения попали 92 физлица и компаний из России. В санкционный перечень попали также топ-менеджмент «Росатома», 34 руководителя, связанных с госкорпорацией «Ростех» и концерном «Алмаз-Антей», а также 20 руководителей «Аэрофлота» и «Газпрома».
Санкции введены также против гендиректора Nord Stream 2 Маттиаса Варнига, Любови Кабаевой, матери бывшей гимнастки Алины Кабаевой, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, Алексея Козака, сына бывшего вице-премьера Дмитрия Козака, главы Минцифры Максута Шадаева и др. Всего под санкции Великобритании попали уже свыше 1500 россиян, отметили в правительстве королевства.