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Попавшие под британские санкции банки сообщили о работе в штатном режиме

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Оказавшиеся под британскими санкциями «Банк Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Банк Зенит» и МТС-банк сообщили, что продолжают работать в штатном режиме.

В пресс-службе МТС-банка подчеркнули, что не держат активов в Великобритании, а расчеты в фунтах были заблаговременно прекращены.

В «Уралсибе» отметили, что введенные санкции никак не отразятся на работе сервисов банка. «Мы продолжаем работать в штатном режиме: все подразделения, офисы, банкоматы, приложения и карты продолжают работать без ограничений», – рассказали там.

Британия ввела санкции против 92 физлиц и компаний из России

«Банк Санкт-Петербург» в комментарии ТАСС заявил, что специалисты сейчас изучают детали введенных санкций и возможное влияние на проведение валютных платежей, пообещав дать более конкретный комментарий позже, сейчас банк работает в штатном режиме. В банке «Зенит» также указали в разговоре с агентством на отсутствие активов в Великобритании и операций в фунтах, работа банка не нарушена.

О новых санкциях Лондон объявил ранее сегодня. Они подразумевают заморозку любых активов на территории королевства и запрет на въезд. Всего под ограничения попали 92 физлица и компаний из России. В санкционный перечень попали также топ-менеджмент «Росатома», 34 руководителя, связанных с госкорпорацией «Ростех» и концерном «Алмаз-Антей», а также 20 руководителей «Аэрофлота» и «Газпрома».

Санкции введены также против гендиректора Nord Stream 2 Маттиаса Варнига, Любови Кабаевой, матери бывшей гимнастки Алины Кабаевой, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, Алексея Козака, сына бывшего вице-премьера Дмитрия Козака, главы Минцифры Максута Шадаева и др. Всего под санкции Великобритании попали уже свыше 1500 россиян, отметили в правительстве королевства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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