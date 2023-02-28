«Магнит» запустил формат «жестких» дискаунтеров
Магазины будут работать под брендом В1 или «Первый выбор». Первые три пилотных магазина открылись в подмосковных Ступино, Электростали и Тучково. В ближайшее время откроется до 15 тестовых магазинов в Подмосковье.
Площадь магазинов будет составлять 330-400 кв. м, а в случае дальнейшего развертывания проекта, ритейлер откроет распределительный центр для новых дискаунтеров в IV квартале этого года. Дискаунтеры будут обладать меньшим ассортиментом, в сравнении с «мягкими» дискаунтерами «Моя Цена» (принадлежит «Магниту»).
«Как и «Моя Цена», жесткие дискаунтеры будут придерживаться ценовой стратегии EDLP (every day low prices – «низкие цены каждый день» без промоакций). За счет более глубокой оптимизации операционных процессов в магазинах и логистики цены в В1 будут ниже, чем в «Моей цене» и в магазинах «Магнит у дома», объяснили в компании.
«Магнит» – крупный ритейлер, третья по выручке частная компания России. Согласно данным самой сети за 9 месяцев 2022 г., выручка увеличилась на 0,8% в сравнении с 2021 г. и составила 532,1 млн руб. Чистая прибыль сократилась на 99,5% – до 123,7 млн руб.