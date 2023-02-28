«Магнит» запустил формат «жестких» дискаунтеров

«Как и «Моя Цена», жесткие дискаунтеры будут придерживаться ценовой стратегии EDLP (every day low prices – «низкие цены каждый день» без промоакций). За счет более глубокой оптимизации операционных процессов в магазинах и логистики цены в В1 будут ниже, чем в «Моей цене» и в магазинах «Магнит у дома», объяснили в компании.