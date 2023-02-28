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«Магнит» запустил формат «жестких» дискаунтеров

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Сеть розничных магазинов «Магнит» запустила в тестовом режиме работу «жестких» дискаунтеров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Магазины будут работать под брендом В1 или «Первый выбор». Первые три пилотных магазина открылись в подмосковных Ступино, Электростали и Тучково. В ближайшее время откроется до 15 тестовых магазинов в Подмосковье.

Площадь магазинов будет составлять 330-400 кв. м, а в случае дальнейшего развертывания проекта, ритейлер откроет распределительный центр для новых дискаунтеров в IV квартале этого года. Дискаунтеры будут обладать меньшим ассортиментом, в сравнении с «мягкими» дискаунтерами «Моя Цена» (принадлежит «Магниту»).

«Как и «Моя Цена», жесткие дискаунтеры будут придерживаться ценовой стратегии EDLP (every day low prices – «низкие цены каждый день» без промоакций). За счет более глубокой оптимизации операционных процессов в магазинах и логистики цены в В1 будут ниже, чем в «Моей цене» и в магазинах «Магнит у дома», объяснили в компании.

«Магнит» – крупный ритейлер, третья по выручке частная компания России. Согласно данным самой сети за 9 месяцев 2022 г., выручка увеличилась на 0,8% в сравнении с 2021 г. и составила 532,1 млн руб. Чистая прибыль сократилась на 99,5% – до 123,7 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных