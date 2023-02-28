Freedom Holding закрыла сделку по продаже российского бизнеса

В структуру сделки вошли инвестиционная компания «Фридом Финанс» и принадлежащий ей одноименный инвестбанк. Активы были проданы Максиму Повалишину, который работал в руководстве российской компании с момента ее основания. После этого российский бизнес Freedom Holding сменил название на «Цифра». Команда инвесткомпании и банка, как отмечалось, осталась прежней. Сумма сделки составила $140 млн.