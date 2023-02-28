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Freedom Holding закрыла сделку по продаже российского бизнеса

Ведомости

Финансовый холдинг Freedom Holding сообщил о закрытии сделки по продаже российских активов после одобрения Банка России.

«В результате сделки, которая была закрыта после одобрения Центрального банка Российской Федерации, Freedom Holding Corp. теперь полностью отказалась от своего бизнеса в Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте холдинга.

В структуру сделки вошли инвестиционная компания «Фридом Финанс» и принадлежащий ей одноименный инвестбанк. Активы были проданы Максиму Повалишину, который работал в руководстве российской компании с момента ее основания. После этого российский бизнес Freedom Holding сменил название на «Цифра». Команда инвесткомпании и банка, как отмечалось, осталась прежней. Сумма сделки составила $140 млн.

О намерениях покинуть Россию Freedom Holding сообщила в июне. Первоначально сообщалось, что потенциальным покупателем российского бизнеса может стать основной владелец холдинга Тимур Турлов. Комментируя закрытие сделки, Турлов заявил: в холдинге посчитали, что для компании лучше отказаться от российского бизнеса, так-как Турлов отказался от российского гражданства.

Freedom Holding Corp. провела IPO на бирже Nasdaq в октябре 2019 г. По итогам января 2022 г. «Фридом финанс» занимал 9-е место в списке крупнейших операторов Московской биржи с оборотом 255 млрд руб. Количество клиентов брокера составляло 137 500.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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