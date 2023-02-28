«Сбер» опроверг сообщения об утечке данных клиентов
Появившиеся в Telegram-каналах информация о взломе систем «Сбера» и утечке данных клиентов не соответствует действительности, сообщила пресс-служба банка в комментарии ТАСС.
«Информация не соответствует действительности. Банк успешно отражает любые атаки и обладает самой современной системой защиты информации. Денежные средства клиентов надежно защищены, данные находятся в безопасности», – рассказали там.
«Сбер» пояснил, что выложенные на теневых ресурсах данные, имеющие отношение к клиентам банка, представляют собой компиляцию различных баз, полученных из-за взлома компаний-подрядчиков «дочек» кредитной организации.
«Никакой чувствительной финансовой информации в них нет», – подчеркнули там.
В «Сберлогистике» отметили, что сообщения о взломе возникают в основном из-за мошенников, пытающихся продать компиляции старых баз данных под видом новых.
Как рассказал ранее представитель ЦБ «Ведомостям», российские банки не понесли существенных потерь, несмотря на рост хакерских атак на их инфраструктуру. В 2022 г. были выявлены единичные случаи хищений денежных средств у кредитных организаций из-за уязвимостей объектов информатизации и несовершенства бизнес-процессов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала в свою очередь, что потери никак не сказываются на финансовой устойчивости банков.