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Бизнес

«Сбер» опроверг сообщения об утечке данных клиентов

Ведомости

Появившиеся в Telegram-каналах информация о взломе систем «Сбера» и утечке данных клиентов не соответствует действительности, сообщила пресс-служба банка в комментарии ТАСС.

«Информация не соответствует действительности. Банк успешно отражает любые атаки и обладает самой современной системой защиты информации. Денежные средства клиентов надежно защищены, данные находятся в безопасности», – рассказали там.

«Сбер» пояснил, что выложенные на теневых ресурсах данные, имеющие отношение к клиентам банка, представляют собой компиляцию различных баз, полученных из-за взлома компаний-подрядчиков «дочек» кредитной организации.

«Никакой чувствительной финансовой информации в них нет», – подчеркнули там.

В «Сберлогистике» отметили, что сообщения о взломе возникают в основном из-за мошенников, пытающихся продать компиляции старых баз данных под видом новых.

Как рассказал ранее представитель ЦБ «Ведомостям», российские банки не понесли существенных потерь, несмотря на рост хакерских атак на их инфраструктуру. В 2022 г. были выявлены единичные случаи хищений денежных средств у кредитных организаций из-за уязвимостей объектов информатизации и несовершенства бизнес-процессов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала в свою очередь, что потери никак не сказываются на финансовой устойчивости банков.

Ранее по теме: ЦБ рассказал о потерях банков из-за хакерских атак в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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