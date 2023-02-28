«Сбер» опроверг сообщения об утечке данных клиентов

Как рассказал ранее представитель ЦБ «Ведомостям», российские банки не понесли существенных потерь, несмотря на рост хакерских атак на их инфраструктуру. В 2022 г. были выявлены единичные случаи хищений денежных средств у кредитных организаций из-за уязвимостей объектов информатизации и несовершенства бизнес-процессов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала в свою очередь, что потери никак не сказываются на финансовой устойчивости банков.