Производитель шин Continental заявил о планах уйти с российского рынка

После начала СВО российские шинные заводы начали останавливать работу из-за проблем с логистикой. Прекратили выпуск Michelin, Bridgestone и Continental, а компания Pirelli сообщила о снижении объемов производства в России до уровня, необходимого для обеспечения обязательств перед сотрудниками. Финская Nokian Tyres предупредила, что санкции ЕС затруднят продажу шин в России. Однако позже некоторые предприятия все же возобновили производство.