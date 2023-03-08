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Бизнес

Производитель шин Continental заявил о планах уйти с российского рынка

Ведомости

Немецкий производитель автомобильных шин Continental будет стремиться к контролируемому уходу с рынка России, заявил на ежегодной пресс-конференции генеральный директор компании Николай Сетцер.

Как говорится в пресс-релизе на сайте компании, на ее деятельность в 2022 г. повлияли последствия боевых действий на Украине, ограничения из-за пандемии коронавируса в Китае, продолжающийся дефицит полупроводников, а также дополнительные расходы в размере 3,3 млрд евро в результате повышения цен на сырье, энергоносители и логистику.

«Это также причина, по которой мы продолжаем стремиться к контролируемому уходу с российского рынка. Несмотря на трудности, мы показали хорошие операционные результаты. Мы выполнили наш прогноз продаж и прибыли для Continental Group и добились достойного результата», – заявил глава компании.

Сетцер добавил, что компания по итогам года понесла убытки в размере 850 млн евро, в России, в частности, в результате санкций были обесценены активы на сумму около 87 млн евро.

Continental приостановил производство шин в Калуге после начала спецоперации на Украине. 20 апреля 2022 г. Reuters сообщило со ссылкой на заявление компании, что завод в Калуге временно возобновил работу для удовлетворения локального спроса.

Затем губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что завод возобновит работу в объеме, который позволит удовлетворить потребности рынка. «Завод «Континентал Калуга» 1 августа возобновляет работу! Предприятие выпускает широкий ассортимент автомобильных шин. Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объеме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка», — рассказал он.

После начала СВО российские шинные заводы начали останавливать работу из-за проблем с логистикой. Прекратили выпуск Michelin, Bridgestone и Continental, а компания Pirelli сообщила о снижении объемов производства в России до уровня, необходимого для обеспечения обязательств перед сотрудниками. Финская Nokian Tyres предупредила, что санкции ЕС затруднят продажу шин в России. Однако позже некоторые предприятия все же возобновили производство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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