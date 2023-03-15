ФАС получила заявку на покупку российских активов производителя чая Lipton

«Объединенная чайная компания» занимается производством чаев под брендами Eastford, Berryford, Kama Sutra, «Зеленый стандарт», а также выпускает чай по контракту, в том числе под собственными торговыми марками сетей. По данным ЕГРЮЛ, 50% компании принадлежит директору Фонда Петра Кончаловского Александру Конову, еще по 25% – у гендиректора спорткомплекса «Лужники» и бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» Александра Пронина и у его супруги Ларисы.