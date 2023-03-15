ФАС получила заявку на покупку российских активов производителя чая Lipton
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство от «Объединенной чайной компании» о покупке российских активов нидерландской компании Ekaterra, которая занимается производством чая. Об этом сообщается на сайте ФАС. Ходатайство было получено 28 февраля, однако «Коммерсантъ» его заметил только сегодня.
«Объединенная чайная компания» занимается производством чаев под брендами Eastford, Berryford, Kama Sutra, «Зеленый стандарт», а также выпускает чай по контракту, в том числе под собственными торговыми марками сетей. По данным ЕГРЮЛ, 50% компании принадлежит директору Фонда Петра Кончаловского Александру Конову, еще по 25% – у гендиректора спорткомплекса «Лужники» и бывшего вице-президента «АвтоВАЗа» Александра Пронина и у его супруги Ларисы.
Ekaterra — один из крупнейших мировых производителей чая. В портфеле компании находятся 34 бренда, в том числе Lipton, PG tips, Pukka, T2 и TAZO. В начале 2022 г. компания Unliver, которая владела Ekaterra, завершила продажу своего чайного бизнеса фонду CVC Capital Partners VIII за 4,5 млрд евро.
В России производство Ekaterra находилось в Санкт-Петербурге. Как пишет «Коммерсантъ», по состоянию на 2019 г. мощность фабрики составляла до 16 000 тонн продукции в год. По оценкам ассоциации «Росчайкофе», объем российского рынка чая составляет примерно 140 000 тонн в год, что позволит «Объединенной чайной компании» в случае покупки российских активов Ekaterra занять более 10% рынка.
Ekaterra сообщила об уходе с российского рынка 1 августа. В компании пояснили, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес». Ekaterra занимается производством чая Lipton, Brooke Bond и Saito. Ожидалось, что производство брендов в России остановится к концу 2022 г., после чего продажа и дистрибуция на российском рынке будут полностью прекращены.