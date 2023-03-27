Disney начала процесс увольнения 7000 сотрудников

14 марта стало известно, что американская корпорация Meta (запрещена в России и признана экстремистской организацией), которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, уволит еще 10 000 сотрудников. Вместе с тем планируется закрыть около 5000 вакансий, которые сейчас открыты. Уточняется, что Meta приняла такое решение с целью улучшить свои финансовые показатели.