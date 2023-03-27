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Бизнес

Disney начала процесс увольнения 7000 сотрудников

Ведомости

Компания Disney начала процесс увольнения 7000 сотрудников, говорится в письме исполнительного директора Боба Айгера сотрудникам, с которым ознакомилось агентство Reuters.

По словам собеседника агентства, знакомого с ситуацией, увольнение затронет несколько крупных подразделений компании – Disney Entertainment и Disney Parks, Experiences and Products.

Айгер отметил, что Disney начнет уведомлять первую группу сотрудников, которых затронет сокращение, в течение следующих четырех дней. Второй, более масштабный раунд сокращений, произойдет в апреле. Финальный раунд начнется до начала лета, говорилось в письме.

«Тяжелая реальность ухода многих коллег и друзей из Disney – это не то, к чему мы относимся легкомысленно», – написал Айгер.

Amazon ранее сообщил о планах сократить еще 9000 сотрудников. Зимой текущего года объявлялось, что Amazon сократит более 18 000 сотрудников вместо заявленных в ноябре 2022 г. 10 000. С учетом объявленной сегодня информации в результате общее число сокращенных достигнет 27 000.

14 марта стало известно, что американская корпорация Meta (запрещена в России и признана экстремистской организацией), которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, уволит еще 10 000 сотрудников. Вместе с тем планируется закрыть около 5000 вакансий, которые сейчас открыты. Уточняется, что Meta приняла такое решение с целью улучшить свои финансовые показатели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных