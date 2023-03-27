Disney начала процесс увольнения 7000 сотрудников
Компания Disney начала процесс увольнения 7000 сотрудников, говорится в письме исполнительного директора Боба Айгера сотрудникам, с которым ознакомилось агентство Reuters.
По словам собеседника агентства, знакомого с ситуацией, увольнение затронет несколько крупных подразделений компании – Disney Entertainment и Disney Parks, Experiences and Products.
Айгер отметил, что Disney начнет уведомлять первую группу сотрудников, которых затронет сокращение, в течение следующих четырех дней. Второй, более масштабный раунд сокращений, произойдет в апреле. Финальный раунд начнется до начала лета, говорилось в письме.
«Тяжелая реальность ухода многих коллег и друзей из Disney – это не то, к чему мы относимся легкомысленно», – написал Айгер.
Amazon ранее сообщил о планах сократить еще 9000 сотрудников. Зимой текущего года объявлялось, что Amazon сократит более 18 000 сотрудников вместо заявленных в ноябре 2022 г. 10 000. С учетом объявленной сегодня информации в результате общее число сокращенных достигнет 27 000.
14 марта стало известно, что американская корпорация Meta (запрещена в России и признана экстремистской организацией), которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, уволит еще 10 000 сотрудников. Вместе с тем планируется закрыть около 5000 вакансий, которые сейчас открыты. Уточняется, что Meta приняла такое решение с целью улучшить свои финансовые показатели.