«Айсберри» стала крупнейшим производителем мороженого в России в 2022 году

По данным «Союзмолоко», в прошлом году общее производство мороженого в России сократилось на 11%, до 468 000 т год к году. При этом в Союзе мороженщиков прогнозируют рост этого показателя на 5-10% в 2023 г. Авторы рейтинга отметили, что в прошлом году 20 крупнейшим производителям мороженого удалось удержать общие объемы производства на уровне 345 000 т и увеличить совокупную долю с 68% до 74% рынка.