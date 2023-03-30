«Айсберри» стала крупнейшим производителем мороженого в России в 2022 году
ГК «Айсберри» (бренды «Пломбир Вологодский», «Жемчужина России» и др.) стала лидером среди производителей мороженого в России. В 2022 г. компания нарастила объемы производства с 44 000 до 52 600 т мороженого, следует из рейтинга Milknews, Streda Consulting, «Союзмолоко» и Союза мороженщиков.
Таких результатов компания добилась благодаря открытию новой фабрики в Ярославской области и объединению с другим производителем мороженое «Петрохолод».
Лидер прошлого года ГК «Ренна» (бренд «Коровка из Кореновки»), напротив, по итогам 2022 г. сократил объемы производства с 50 400 до 46 700 т. При этом, по данным Nielsen, по объемам розничных продаж «Ренна» осталась на первой строчке рейтинга, увеличив долю с 11,6% до 12,6% рынка.
Третью строчку рейтинга занял Unilever («Магнат», «Золотой стандарт» и др.). В 2022 г. компания сократила объемы производства — с 45 000 до 39 000 т. В пятерку лидеров также вошли Froneri (компания, созданная Nestle и R&R) и ГК «Русский холод».
По данным «Союзмолоко», в прошлом году общее производство мороженого в России сократилось на 11%, до 468 000 т год к году. При этом в Союзе мороженщиков прогнозируют рост этого показателя на 5-10% в 2023 г. Авторы рейтинга отметили, что в прошлом году 20 крупнейшим производителям мороженого удалось удержать общие объемы производства на уровне 345 000 т и увеличить совокупную долю с 68% до 74% рынка.