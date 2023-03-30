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«Айсберри» стала крупнейшим производителем мороженого в России в 2022 году

Ведомости

ГК «Айсберри» (бренды «Пломбир Вологодский», «Жемчужина России» и др.) стала лидером среди производителей мороженого в России. В 2022 г. компания нарастила объемы производства с 44 000 до 52 600 т мороженого, следует из рейтинга Milknews, Streda Consulting, «Союзмолоко» и Союза мороженщиков.

Таких результатов компания добилась благодаря открытию новой фабрики в Ярославской области и объединению с другим производителем мороженое «Петрохолод».

Лидер прошлого года ГК «Ренна» (бренд «Коровка из Кореновки»), напротив, по итогам 2022 г. сократил объемы производства с 50 400 до 46 700 т. При этом, по данным Nielsen, по объемам розничных продаж «Ренна» осталась на первой строчке рейтинга, увеличив долю с 11,6% до 12,6% рынка.

Третью строчку рейтинга занял Unilever («Магнат», «Золотой стандарт» и др.). В 2022 г. компания сократила объемы производства — с 45 000 до 39 000 т. В пятерку лидеров также вошли Froneri (компания, созданная Nestle и R&R) и ГК «Русский холод».

По данным «Союзмолоко», в прошлом году общее производство мороженого в России сократилось на 11%, до 468 000 т год к году. При этом в Союзе мороженщиков прогнозируют рост этого показателя на 5-10% в 2023 г. Авторы рейтинга отметили, что в прошлом году 20 крупнейшим производителям мороженого удалось удержать общие объемы производства на уровне 345 000 т и увеличить совокупную долю с 68% до 74% рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных