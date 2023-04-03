Продажи сидра с начала года выросли на 60%
Объем продаж сидра с начала года увеличился на 60% год к году в натуральном выражении и на 65,5% – в денежном. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.
Уточняется, что за первые два месяца продажи других слабоалкогольных коктейлей выросли на 33,8% и 58,4% соответственно. По информации издания, рост продаж сидра обусловлен инвестициями компаний в продвижение и маркетинг. В результате почти 90% продаж сидра приходятся на пять самых популярных брендов, их названия не уточняются.
Согласно данным NielsenIQ, за год продажи локальных брендов в этом сегменте выросли на 71% год к году. При этом в прошлом году драйвером роста были, напротив, импортные бренды, продажи которых в этом году снизились на 36%.
По информации издания, в прошлом году общее производство сидра выросло на 54,3% до 6,27 млн дал. Больше всего произвело российское подразделение Heineken (бренды «Мистер Лис», Strongbow), компания выпустила свыше 3,35 млн дал сидра, что на 25,8% больше, чем в 2021 г. Компании AB InBev Efes (Bon Season) и «Каскад» («Яблочный сад») выпустили по 1 млн дал продукции. К другим крупным производителям «Коммерсантъ» отнес компании «ЦПИ-Ариант» (Bushel), Московскую пивоваренную компанию (5 Ocean, Jagoda), СЮР («Дальняя дача»), объемы их производства не уточняются.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (входит X5 Group, «Магнит», «Лента») Игорь Караваев считает, что рост продаж связан с появлением в 2022 г. более десяти отечественных брендов. По его мнению, появление новинок провоцирует интерес потребителей. На росте продаж также сказываются сокращение импорта и увеличение цен на зарубежную продукцию, добавил региональный менеджер СЮР Станислав Старовойтов.
По его словам, продажи сидра могут вырасти в два раза этим летом в годовом выражении, поскольку напиток пользуется популярностью как альтернатива пиву и вину, считает Караваев. При этом пока популярность сидра ограничена только городами-миллионниками, а устойчивость роста спроса на него будет зависеть от масштаба кампаний по продвижению напитка.