Продажи сидра с начала года выросли на 60%

По его словам, продажи сидра могут вырасти в два раза этим летом в годовом выражении, поскольку напиток пользуется популярностью как альтернатива пиву и вину, считает Караваев. При этом пока популярность сидра ограничена только городами-миллионниками, а устойчивость роста спроса на него будет зависеть от масштаба кампаний по продвижению напитка.