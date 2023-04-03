Погрузка на сети РЖД снизилась на 0,8% в I квартале
«Погрузка за январь-март 2023 г., по оперативным данным, составила 305,5 млн т, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении.
При этом в марте погрузка выросла на 2,3% по сравнению с мартом 2022 г., составив 109,1 млн т. Грузооборот за март увеличился на 0,7%, составив 236,3 млрд тарифных тонно-км.
Наибольший прирост за первые три месяца показала погрузка зерна (+36% до 7,6 млн т) и строительных грузов (+17,5% до 31 млн т), погрузка каменного угля увеличилась на 0,7% (до 91,8 млн т), а цветной руды и серного сырья – на 1% (до 4,3 млн т). При этом наибольшее снижение показала погрузка лесных грузов (-21,6% до 6,9 млн т), лома черных металлов (-13,6% до 2,5 млн т), а также химикатов и соды (-13,1% до 5,4 млн т).
Грузооборот за I квартал увеличился на 2,6% и составил 677,3 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот вырос на 1,6% и составил 842,8 млрд тонно-км.
Как сообщалось ранее, погрузка на сети РЖД по итогам 2022 г. снизилась на 3,8% по сравнению с 2021 г., составив 1 млрд 234,3 млн т. Сильнее всего, по данным РЖД, по итогам года снизились перевозки лесных грузов (-24,8%), лома черных металлов (-21,5%), кокса (-15,7%), а также промышленного сырья и формовочных материалов (-13,1%).
Снижение погрузки на сети РЖД по итогам года стало сильнейшим за последние 13 лет, при этом лучше ожидаемого монополией значения в 5%, писали ранее «Ведомости». Самое крупное падение объемов перевозок на 15% было в 2009 г. По официальным данным РЖД, за последние годы падение фиксировалось только в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Тогда погрузка на сети составила 1,243 трлн т (-2,7% к предыдущему году).