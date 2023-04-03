Погрузка на сети РЖД снизилась на 0,8% в I квартале

Наибольший прирост за первые три месяца показала погрузка зерна (+36% до 7,6 млн т) и строительных грузов (+17,5% до 31 млн т), погрузка каменного угля увеличилась на 0,7% (до 91,8 млн т), а цветной руды и серного сырья – на 1% (до 4,3 млн т). При этом наибольшее снижение показала погрузка лесных грузов (-21,6% до 6,9 млн т), лома черных металлов (-13,6% до 2,5 млн т), а также химикатов и соды (-13,1% до 5,4 млн т).