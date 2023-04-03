Дмитрий Осипов уйдет с поста гендиректора «ВСМПО-Ависма»

«Я искренне благодарю всех сотрудников "ВСМПО-Ависма" а также наших акционеров и партнеров за сотрудничество и поддержку в важный для предприятия период. Мне было очень приятно работать с сильной и преданной своему делу командой и внести свой вклад в достижения компании», – сказал он (цит. по ТАСС). В пресс-службе отметили, что решение было принято по собственному желанию.