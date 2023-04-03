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Дмитрий Осипов уйдет с поста гендиректора «ВСМПО-Ависма»

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Генеральный директор металлургической корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов покинет свою должность 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Я искренне благодарю всех сотрудников "ВСМПО-Ависма" а также наших акционеров и партнеров за сотрудничество и поддержку в важный для предприятия период. Мне было очень приятно работать с сильной и преданной своему делу командой и внести свой вклад в достижения компании», – сказал он (цит. по ТАСС). В пресс-службе отметили, что решение было принято по собственному желанию. 

До момента, когда будет избран новый гендиректор компании, исполнять обязанности на этом посту будет исполнительный директор «ВСМПО-Ависма», первый заместитель гендиректора Николай Мельников. 

Дмитрий Осипов был назначен гендиректором компании в январе 2021 г. Его полномочия должны были истечь в январе 2024 г. На этом посту он сменил Сергея Степанова, который возглавлял корпорацию с 2020 г., но также досрочно сложил полномочия по личным причинам.

До этого с 2013 г. Осипов возглавлял «Уралкалий». Осипов также занимал руководящие должности в крупных химических компаниях ОАО «Химпром» и ОАО «Сибур-Химпром». С 2005 г. по 2007 г. возглавлял ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат». Затем четыре года был генеральным директором ОАО «Уралхим».

Компания «ВСМПО-Ависма» занимается производством продукции из титана и титанового сплава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных