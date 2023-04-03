Дмитрий Осипов уйдет с поста гендиректора «ВСМПО-Ависма»
Генеральный директор металлургической корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов покинет свою должность 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Я искренне благодарю всех сотрудников "ВСМПО-Ависма" а также наших акционеров и партнеров за сотрудничество и поддержку в важный для предприятия период. Мне было очень приятно работать с сильной и преданной своему делу командой и внести свой вклад в достижения компании», – сказал он (цит. по ТАСС). В пресс-службе отметили, что решение было принято по собственному желанию.
До момента, когда будет избран новый гендиректор компании, исполнять обязанности на этом посту будет исполнительный директор «ВСМПО-Ависма», первый заместитель гендиректора Николай Мельников.
Дмитрий Осипов был назначен гендиректором компании в январе 2021 г. Его полномочия должны были истечь в январе 2024 г. На этом посту он сменил Сергея Степанова, который возглавлял корпорацию с 2020 г., но также досрочно сложил полномочия по личным причинам.
До этого с 2013 г. Осипов возглавлял «Уралкалий». Осипов также занимал руководящие должности в крупных химических компаниях ОАО «Химпром» и ОАО «Сибур-Химпром». С 2005 г. по 2007 г. возглавлял ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат». Затем четыре года был генеральным директором ОАО «Уралхим».
Компания «ВСМПО-Ависма» занимается производством продукции из титана и титанового сплава.